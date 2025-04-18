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Питерец.ру » Происшествия » На Балтийском бульваре задержали стрелка на питбайке

На Балтийском бульваре задержали стрелка на питбайке

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге на Балтийском бульваре полицейскими задержан мотострелок

Накануне ночью, 17 апреля в полночь к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация, что возле дома 4 по Балтийскому бульвару мужчина разъезжает на питбайке и стреляет. 

Сотрудники полиции на Балтийском бульваре задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего петербуржца с улицы Героев, подозреваемого в том, что из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета «Пионер».

Пистолет изъяли и направили на исследование. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, стрельба, хулиганство
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