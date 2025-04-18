На Балтийском бульваре задержали стрелка на питбайке

Накануне ночью, 17 апреля в полночь к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация, что возле дома 4 по Балтийскому бульвару мужчина разъезжает на питбайке и стреляет.

Сотрудники полиции на Балтийском бульваре задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего петербуржца с улицы Героев, подозреваемого в том, что из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета «Пионер».

Пистолет изъяли и направили на исследование.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).