На улице Мира конфликт собутыльников закончился стрельбой

Поздним вечером 16 апреля, около 23 часов 55 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о стрельбе возле дома 2/11 по улице Мира.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен находящейся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний мужчина, который сообщил, что во время внезапной ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, неизвестный выстрелил в него из аэрозольного устройства и ушел.

Полицейские возле дома 18А по Большой Пушкарской улице по подозрению в причастности к инциденту, в состоянии алкогольного опьянения, задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего петербуржца. При себе у задержанного находилось аэрозольное устройство «Премьер 4», которое изъяли полицейские.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.