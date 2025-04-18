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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в захватывающей борьбе уступил казанскому «Зениту» во втором матче финала Суперлиги

Волейбольный «Зенит» в захватывающей борьбе уступил казанскому «Зениту» во втором матче финала Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Счёт тай-брейка – 13:15, а матч должен стать украшением сезона – 2024/2025.

После того, как петербургский волейбольный «Зенит» почти без борьбы отдал казанским одноклубникам стартовый матч финальной серии («Питерец.ру» сообщал подробности) у поклонников «сине-бело-голубых» из города на Неве могли появиться тревожные мысли. Слишком уж гладко шли казанцы по сетке нынешнего плей-офф, буквально сметая соперников.

Команда Владимира Алекно не добилась главного во второй игре – не сумела выиграть в захватывающей пятисетовой битве. Но произошло несколько важных вещей, которые могут повлиять на ход серии: казанская команда впервые проиграла сет в этом плей-офф, вслед за этим – ещё один. Первую партию уверенно выиграл казанский «Зенит», счёт – 25:16. Но во втором сете всё изменилось: рывок петербуржцев 9:2 по ходу партии и хорошая игра на блоке привели к тому, что гости сравняли счёт в матче (счёт второй партии – 25:22). С таким же счётом казанцы были сильнее в третьем сете.

Станислав Динейкин солировал в третьей партии, завершившейся со счётом 25:20 в пользу петербуржцев. Тай-брейк стал кульминацией матча: «Зенит-Казань» вырвался вперёд – 7:2. Но петербуржцы не собирались сдаваться и подобрались к сопернику вплотную. Итог укороченной партии – 15:13 в пользу коллектива Алексея Вербова.




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