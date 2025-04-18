В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам около 22 млн рублей

Накануне вечером, 17 апреля около 17 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 71-летней жительницы дома 12 корпус 1 по Северному проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 4 февраля по 17 апреля ей по телефону звонили неизвестные, которые убеждали, что, якобы, мошенниками похищены ее персональные данные, и для сохранения сбережений деньги необходимо перевести на другие, «безопасные» счета. После этого, звонки от неизвестных продолжились, женщину убеждали, что под угрозой ее квартира. Пожилая женщина продала принадлежащую ей квартиру, а вырученные с продажи средства перевела на другой счет.

Общий материальный ущерб составил 21 853 000 рубля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают необходимые меры по розыску причастных к преступлению.