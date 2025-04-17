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Питерец.ру » Общество » Поправки об уголовной ответственности для дропперов примут уже весной

Поправки об уголовной ответственности для дропперов примут уже весной

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Опубликовал: Вадик Котов
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До конца весенней сессии Госдума примет поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов. 

До конца весенней сессии Госдума примет поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Постараемся выйти на принятие поправок в Уголовный кодекс РФ об ответственности для дропперов до конца сессии», - сказал Володин. Он отметил, что «те, кто участвует в таких преступных схемах, должны понимать, что наказание будет жестким».

По словам Вячеслава Володина, для вывода похищенных денежных средств злоумышленники часто привлекают подростков.

«Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия», – подчеркнул председатель Госдумы.

Он отметил, что «родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по счетам несовершеннолетних».

Введение уголовной ответственности за участие в дропперских схемах в условиях масштабного кибермошенничества – необходимый шаг, отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Дропперы – это ресурсная база злоумышленников. Они предоставляют свои банковские карты, передают реквизиты счетов третьим лицам для последующего перевода и обналичивания украденных средств. Именно они отвечают за самый главный этап любой мошеннической схемы – непосредственный вывод денежных средств», – подчеркнул депутат.

В России уже были приняты эффективные меры борьбы с мошенниками, которые в том числе усложнили работу и дропам. 

«Во-первых, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе дропперов Центробанка. Если этого не произойдет, то банк обязан вернуть клиенту перевод в полном объёме. Также регулятор расширил перечень признаков подозрительных операций. К примеру, основанием для отказа в переводе средств может стать информация о возбуждённом в отношении получателя уголовном деле, неважно по каким каналам она была получена. Указанные меры привели к тому, что цена на карту дропа на черном рынке выросла до 70 тыс. рублей. Сейчас злоумышленники вынуждены по -настоящему «бороться» за ресурсы дропов», – отметил депутат.

Установление уголовной ответственности дополнит текущие ограничения, однако необходимо соблюсти баланс между наказанием и степенью вины.

«На фоне введенных ограничений растет доля случаев, когда пользователи становятся дропперами, находясь в состоянии заблуждения. Таких схем сейчас много. В частности, молодым людям могут предложить высокооплачиваемую работу, связанную якобы с управлением операционными потоками компаний. На деле, конечно, все, что потребуется от такого работника – переводить средства на счета мошенников. Необходимо не допустить слишком большой криминализации неумышленных действий, особенно в отношении нашей молодежи», – подчеркнул Антон Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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