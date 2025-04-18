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Питерец.ру » Общество » В школах и детских садах СПб внедрят ИИ

В школах и детских садах СПб внедрят ИИ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Freepik
В образовательных учреждениях Северной столицы появится ИИ для контроля пищеблоков

«Питерец.ру» сообщает, что в образовательных учреждениях СПб будет внедрен искусственный интеллект, который станет контролировать работу сотрудников пищеблоков.

По словам вице-губернатора Натальи Чечиной, правительство города усиливает контроль за пищеблоками в школах и детских садах. Внедрение системы ИИ как раз планируется в рамках пилотного проекта.

В этих учреждениях установят камеры, которые будут передавать информацию о состоянии пищеблоков. Например, они станут отслеживать наличие посторонних предметов на рабочих поверхностях, а также контролировать соответствие одежды сотрудников пищеблоков установленным требованиям.

В дальнейшем планируется использование нейросетей для контроля качества продукции и технологических процессов. Это позволит исключить человеческий фактор и обеспечить объективность контроля.

Наталья Чечина подчеркнула, что такая система контроля будет способствовать повышению уровня гигиены и аккуратности в работе сотрудников пищеблоков, поскольку они будут знать, что за ними наблюдают.

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