В Ленобласти поймали угонщика автомобиля с парковки в 1-м Верхнем переулке

Утром 16 апреля, около 09 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего менеджера таксопарка о том, что накануне вечером от дома 10 по 1-му Верхнему переулку, где расположена парковка таксопарка, неизвестный угнал его автомобиль "Хендай Соната".

Вечером этого же дня около дома 15 по Вокзальной улице в поселке Назия, в Кировском районе Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль и, после осмотра, поместили на спецстоянку.

Через час возле дома 23 по улице Прокофьева в поселке Войбокало Кировского района Ленобласти, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 36-летнего жителя города Отрадное Кировского района Ленобласти.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.