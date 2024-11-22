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Питерец.ру » Общество » Для финансовых операций могут ввести период охлаждения

Для финансовых операций могут ввести период охлаждения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
В России могут ввести период двухдневного охлаждения финансовых операций. Это инициативу прорабатывают Минцифры и Банк России. 

В России могут ввести период двухдневного охлаждения финансовых операций. Это инициативу прорабатывают Минцифры и Банк России. Предполагается, что установление периода охлаждения позволит снизить темпы мошенничества в стране.

Одним из путей решения проблемы мошенничества является двухдневный период охлаждения финансовых операций, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте».

«Эту инициативу прорабатывает Минцифры с Центральным банком РФ. Если операция, которую провел гражданин, подозрительная, банк имеет право ее остановить. Если такая мера будет реализована, у мошенников пропадет интерес проводить соответствующие атаки», – цитирует Шойтова ComNews.

Как отметил директор департамента противодействия мошенничеству ПАО «Сбербанк» Сергей Велигодский, речь идет об установлении периода охлаждения для получения кредита, токенизации карты и снятия денег с вкладов.

«Эта мера даст право банкам останавливать операции на двое суток, если они покажутся подозрительными. Мы поддерживаем эту меру. Центральный банк услышал банки», – отметил представитель «Сбербанка».

По словам Велигодского, проект федерального закона, устанавливающего требования по охлаждению, готов. До конца 2024 г. ЦБ РФ должен отдать его на вычитку в Государственную Думу.

Заморозка финансовых операций уже предусмотрена действующим законодательством, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Но в том случае, если гражданин перевел деньги на подозрительный счет или на счет дроппера, который содержится в базе данных Банка России. Таким образом ежедневно «охлаждается» до 20 000 подозрительных переводов», – пояснил депутат.

Введение периода охлаждения для финансовых операций – эффективный инструмент борьбы с социальной инженерией, к которой очень часто прибегают мошенники.

«Жертва, находящаяся в состоянии психологического давления, может не слушать доводы даже банковских сотрудников, которые вследствие принятых законодательных изменений, по сути, обязаны уточнять детали операции, а также предупреждать о возможных фактах мошенничества. Поэтому введение двух дней охлаждения – это возможность для гражданина прийти в себя и посмотреть на ситуацию более критично. Тем более абсолютное большинство граждан осознают обман в течение нескольких часов с момента кражи средств», – подчеркнул депутат.

По данным ЦБ, каждый четвертый похищенный рубль – заемный, подчеркнул Немкин.

«Именно поэтому приостановление операций для заемных средств должно быть введено в обязательном порядке. Однако из-за развития банковских антифрод-платформ злоумышленники активно адаптируют свои схемы для хищения именно наличных денежных средств. Поэтому важно предусмотреть процедуру охлаждения и для снятия больших сумм наличных в банкоматах», – считает Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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