В Петербурге аферисты выманили 1,7 миллиона рублей у специалиста ВНИИ метрологии

В период с 19 по 24 января 73-летнему ведущему специалисту Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева названивали неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков «Открытие» и Сбера. Лжебанкиры сообщили пожилому мужчине, что с его счетами производятся подозрительные действия, а поэтому ему необходимо перевести деньги на другие, якобы безопасные счета.

Мужчина обошел четыре салона связи и офис банка, через которые перевёл на указанные аферистами счета 1 707 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).