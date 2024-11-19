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В Петербурге парламентарии приняли участие в акции «Коробка храбрости»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Парламентарии Петербурга приняли участие в акции «Коробка храбрости»

Председатель и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга активно поддержали ежегодную Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости». Эта замечательная инициатива направлена на сбор небольших детских игрушек, головоломок, раскрасок и наборов для творчества. Все собранные подарки передаются в медицинские учреждения, где проходят лечение дети, нуждающиеся в поддержке и внимании. 

Суть акции заключается в том, что после сложных и неприятных медицинских процедур маленькие пациенты могут выбрать себе небольшую «награду» из специально подготовленной коробки. Это может быть как любимая машинка или кукла, так и набор для творчества, который поможет отвлечься и занять умственные способности в непростое время. Такой подход не только поднимает настроение детям, но и способствует их эмоциональному восстановлению.

Стоит отметить, что акция «Коробка храбрости» успешно проходит в Санкт-Петербурге и по всей России уже более десяти лет. За это время она стала важной традицией, объединяющей огромное количество людей, готовых протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. В прошлом году в акции приняло участие более 100 тысяч россиян, что свидетельствует о высоком уровне гражданской активности и солидарности среди населения.

В Северной столице в рамках этой акции было собрано около 160 «Коробок храбрости», что является значительным вкладом в общее дело. Это количество подарков позволяет обеспечить множество маленьких пациентов радостью и поддержкой в трудные моменты их жизни. 

Важно отметить, что «Коробка храбрости» не только помогает детям, но и создает атмосферу единства и доброты в обществе. Каждый участник акции становится частью большого дела, и это вдохновляет людей на дальнейшие благие поступки. В условиях современного мира, где порой не хватает тепла и заботы, такие инициативы напоминают нам о важности взаимопомощи и поддержки. 

Кроме того, акцию активно поддерживают различные организации, предприниматели и просто неравнодушные граждане, что делает ее поистине народной. Важно, чтобы эта добрая традиция продолжалась и развивалась, привлекая все больше людей к участию в ней. Каждый вклад, даже самый маленький, имеет значение и может сделать мир немного лучше для тех, кто нуждается в поддержке и заботе.

Источник: ЗАКС
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