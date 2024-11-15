в Мариинском дворце юным петербуржцам вручили паспорта

В торжественной обстановке Мариинского дворца, исторического здания, символизирующего власть и историю Санкт-Петербурга, 36 юных петербуржцев вступили во взрослую жизнь, получив свои первые паспорта. Это знаменательное событие стало частью масштабной Всероссийской акции «Мы – граждане России!», прошедшей под эгидой сразу трёх юбилеев: 30-летия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета – одного из старейших и престижнейших вузов страны, и, конечно же, в контексте важного этапа в жизни каждого молодого гражданина – получения паспорта. Организаторами этого впечатляющего мероприятия выступили региональное отделение Всероссийского сообщества детей и молодёжи «Движение первых» – динамично развивающейся организации, нацеленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, представляющее интересы жителей города, и Санкт-Петербургский государственный университет, вклад которого в развитие науки и образования неоценим.

Почётными гостями и вручающими первыми паспорта стали заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, Член Общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ольга Усачева – вдова Героя Российской Федерации, что придало церемонии особую значимость и эмоциональный окрас, и заместитель Председателя регионального отделения «Движения Первых» Светлана Лушникова. Их присутствие подчеркнуло важность гражданской ответственности и патриотизма для молодого поколения. Вручение паспортов происходило в атмосфере торжества и волнения, каждый молодой гражданин получил не только документ, удостоверяющий его личность, но и напутствие на дальнейший путь, желания успехов в учёбе, карьере и общественной деятельности.

Всероссийская программа «Мы – граждане России!», реализуемая при поддержке Министерства внутренних дел РФ, стала поистине масштабным проектом. Стартовав в День космонавтики 2023 года, она уже позволила более миллиону юношей и девушек по всей стране получить свои первые паспорта. Это свидетельствует о высокой эффективности и востребованности программы, которая охватывает широкий географический пространство и включает в себя различные мероприятия, направленные на формирование гражданской позиции и патриотизма. Программа занимает одно из ведущих мест среди крупнейших всероссийских проектов «Движения первых», подчеркивая её важность в государственной политике в области работы с молодёжью.

Церемония вручения паспортов в Мариинском дворце – это лишь одна из множества историй успеха всероссийской акции. Каждый полученный паспорт – это символ вступления в взрослую жизнь, начало самостоятельного пути, ответственности перед страной и обществом. В рамках акции проводятся не только торжественные церемонии вручения паспортов, но и уроки гражданской ответственности, экскурсии в исторические места, встречи с выдающимися людьми страны. Программа нацелена на формирование у молодого поколения понимания важности своих прав и обязанностей, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, что является залогом устойчивого развития российского общества и страны в целом. Особое внимание уделяется вопросам правовой грамотности, чтобы молодые люди могли ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и защищать свои права. Акция «Мы – граждане России!» становится ярким примером эффективного сотрудничества государственных органов, образовательных учреждений и общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.