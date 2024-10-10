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Питерец.ру » Общество » На RUTUBE появилась функция донатов

На RUTUBE появилась функция донатов

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Опубликовал: Вадик Котов
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RUTUBE
Национальный видеохостинг Rutube запустил собственную функцию донатов блогерам

Финансовая мотивация сильно влияет на развитие авторов контента, которые стараются угодить своей аудитории, повышая качество выпускаемых роликов и увеличивая их регулярность. В благодарность пользователи отправляют так называемые «донаты», чтобы помочь блогерам частично восполнить производственные траты.

«До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов — теперь же платформа запустила собственную функцию донатов. Поддержать любимого блогера стало проще простого», - отметили в пресс-службе видеохостинга.

Донаты работают в web-версии во время проведения прямых эфиров. Для подключения донатов блогеру необходимо войти в настройки конкретной трансляции и поставить галочку в соответствующей строке.

В настройках каждого эфира есть баннер с информацией о новой функции и ссылкой, ведущей в раздел с виртуальным кошельком. Его нужно подключить, чтобы иметь возможность получения денежного вознаграждения от зрителей. Главная особенность кошелька — ежедневные выплаты при накоплении минимального порога в размере всего 51 рубля. После обновления контентмейкерам стало проще контролировать свои доходы, включая те, что получены от пользователей Rutube.

Отправить донат понравившемуся блогеру пользователи смогут через банковскую карту, номер мобильного телефона или СБП. В свою очередь авторы контента смогут вывести денежные средства указанными способами через виртуальный кошелёк.

Отечественные платформы в очередной раз доказывают, что российским пользователям и блогерам сегодня нет смысла гнаться за продвигающими русофобскую политику зарубежными площадками – весь необходимый функционал на наших ресурсах уже доступен, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Функция донатов, в первую очередь, важна для блогеров на онлайн-платформах, потому что она предоставляет им независимый источник дохода.

«В отличие от традиционной монетизации через рекламу или спонсорство, донаты позволяют блогерам зарабатывать напрямую от своей аудитории, минуя посредников. Это особенно важно для создателей контента, чьи видео или статьи могут не подходить под стандартные рекламные схемы или чьи просмотры не такие высокие, чтобы привлечь крупные бренды. Еще одна причина важности донатов заключается в укреплении связи между блогером и его аудиторией. Возможность поддержать любимого создателя напрямую способствует созданию более личных и доверительных отношений. Подписчики чувствуют, что их вклад ценен и важен, что повышает их лояльность. Это мотивирует блогера продолжать создавать контент, соответствующий интересам его аудитории, и поддерживать высокий уровень взаимодействия. Сейчас, когда наш национальный видеохостинг вошел в особенно активную стадию развития, это принципиально важный момент», - отметил депутат.

Кроме того, донаты обеспечивают гибкость и устойчивость для блогеров. В случае изменений алгоритмов платформ или снижения доходов от рекламы, блогер с активной поддержкой подписчиков через донаты может продолжать свою деятельность без сильных финансовых потрясений. Таким образом, донаты дают блогерам возможность развивать свои проекты независимо от внешних факторов, что также дает им стимул для создания нового контента для пользователей, добавил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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