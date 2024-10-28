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Питерец.ру » Общество » В России может появиться собственное Linux-сообщество

В России может появиться собственное Linux-сообщество

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Минцифры России выступили с инициативой по созданию собственного Linux-сообщества для разработчиков из стран, готовых сотрудничать с Россией.

Минцифры планирует создать собственное Linux-сообщество, которое объединит разработчиков из тех стран, которые будут готовы работать с Россией, рассказал РБК представитель министерства. Заявление Минцифры – ответ на увольнение 11 российских сотрудников, занимавшихся разработкой ядра операционной системы Linux. Как пояснил основатель Linux Линус Торвальдс, решение об увольнении связано с санкциями, введенными против России, и было принято по итогам консультаций с юристами.

«Увольнение российских сотрудников Linux можно расценить как очередной факт дискриминации. Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами, – сказал представитель Минцифры. — Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру».

Он добавил, что важно создать условия для взаимовыгодного сотрудничества – это позволит создать уникальный продукт. Однако информации об обсуждении создания сообщества с представителями других стран пока что нет.

Под Linux-сообществом чаще всего понимают локальную группу сообщества свободного программного обеспечения Linux, которое работает с открытым исходным кодом на условиях свободного лицензионного договора. Самым известным примером такого сообщества является Linux-сообщество, образовавшееся вокруг операционной системы (ОС) GNU/Linux. Помимо России в него также входят представители США, Германии, Индии, Бразилии, Китая, Японии, стран Европы, Латинской Америки, Африки и Азии и др.

Как отмечает депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин, долгое время именно свободное распространение и отсутствие дискриминации пользователей по какому-либо признаку являлось конкурентным преимуществом ОС Linux.

«Это третья по популярности операционная система после Windows и macOS. При этом в 2024 году доля Linux начала уверенно расти. Если в феврале этого года показатель оценивался в 4%, то уже в июле достиг 4,44%. На это, кстати, повлияло и активное импортозамещение в России. Отечественные операционные системы, которые сегодня внедряются и в государственный, и в бизнес секторы работают на ядре Linux», – отметил он.

По словам депутата, решение руководства ОС внесло раскол в сообщество Linux.

«Руководство Linux фактически отказалось от принципов, которые долгое время пропагандировало. Исключение отечественных разработчиков – большой репутационный риск, причем ничем не оправданный. Никакой регулятор не обязывал компанию ограничивать доступ к ядру ОС, это было исключительно корпоративное решение. Если так поступили с российскими разработчиками, то вероятность того, что схожим образом поступят и с другими социалистами, очень большая. Многие ИТ-специалисты это понимают», – считает депутат.

Немкин отметил, что никакого урона отечественным решениям, работающим на Linux, исключение не принесет.

«Специалисты сосредоточатся на работе в собственной ветке, возможно, усложнится процесс внесения изменений в основное ядро. Но напомню, что в России остается достаточное количество специалистов, у которых есть привилегированный статус. Кроме того, сохраняется возможность внесения изменений через обычных пользователей», – отметил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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