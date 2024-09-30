Госдума рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать пять законопроектов, которые направлены на совершенствование миграционной политики.

«Вновь возвращаемся к разговору о совершенствовании миграционной политики. На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой сферы. Они проходят необходимые согласования. 1 октября, во вторник, планируем их внести», — сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин и подчеркнул, что большинство депутатов их поддерживают.

Законопроекты включают в себя целый ряд инициатив. Среди них - признание отягчающим наказание обстоятельства совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Во-вторых, отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. За это может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафы от 3 до 5 млн рублей.

Также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. За это будет действовать наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.

«По информации МВД, только за 8 месяцев этого года выявлено 4573 факта подделки документов у мигрантов», - уточнил Володин.

Также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают незаконные услуги для мигрантов, в том числе оформление миграционного статуса. Эксперты оценивают ёмкость теневого рынка услуг мигрантам в сотни миллиардов рублей в год.

Финальная, пятая инициатива предлагает установить полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. В настоящее время в интернете можно встретить десятки предложений о помощи в тестировании на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства нашей страны.

Вопросы миграционной политики сегодня являются приоритетными в работе Госдумы, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Люди, которые приезжают в нашу страну, должны уважать нашу культуру, знать русский язык, понимать и соблюдать местные традиции и правила. Любые попытки нарушения миграционного законодательства должны оперативно пресекаться, этот вопросы мы держим на особо контроле. В том числе речь идет об использовании современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции», - отметил парламентарий.

Главная цель поправок в законодательство, связанных с миграционной политикой – защита интересов российских граждан, подчеркнул Немкин.

«Тем не менее, ни одно из принятых решений не будет дискриминационным по отношению к гражданам других государств, которые приезжают в Россию в качестве мигрантов. Все, что от них требуется, - интегрироваться в жизнь нашей страны и соблюдать требования законодательства», - добавил он.

Только за первую половину 2024 года за пределы Российской Федерации было выдворено 39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Глава ведомства Дмитрий Аристов ранее констатировал существенный рост количества иностранцев, депортируемых из РФ.

«За прошлый год мы выдворили 44 тысячи мигрантов в 60 стран. В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 тысяч человек», — говорил Аристов в июне в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Он также отметил, что в ведомстве прогнозируют значительное увеличение работы, «потому что в соответствии с решениями руководства страны происходит ужесточение миграционной политики».