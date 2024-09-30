Госдума рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать пять законопроектов, которые направлены на совершенствование миграционной политики.
Законопроекты включают в себя целый ряд инициатив. Среди них - признание отягчающим наказание обстоятельства совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Во-вторых, отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. За это может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафы от 3 до 5 млн рублей.
Также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. За это будет действовать наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.
Также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают незаконные услуги для мигрантов, в том числе оформление миграционного статуса. Эксперты оценивают ёмкость теневого рынка услуг мигрантам в сотни миллиардов рублей в год.
Финальная, пятая инициатива предлагает установить полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. В настоящее время в интернете можно встретить десятки предложений о помощи в тестировании на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства нашей страны.
Вопросы миграционной политики сегодня являются приоритетными в работе Госдумы, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Главная цель поправок в законодательство, связанных с миграционной политикой – защита интересов российских граждан, подчеркнул Немкин.
Только за первую половину 2024 года за пределы Российской Федерации было выдворено 39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Глава ведомства Дмитрий Аристов ранее констатировал существенный рост количества иностранцев, депортируемых из РФ.
Он также отметил, что в ведомстве прогнозируют значительное увеличение работы, «потому что в соответствии с решениями руководства страны происходит ужесточение миграционной политики».