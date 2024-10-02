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Питерец.ру » Общество » Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму

Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Госдуму внесены пять законопроектов, которые направлены на совершенствование миграционной политики.

Законопроекты вносятся всеми фракциями во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Они включают в себя целый ряд инициатив. Среди них - признание отягчающим наказание обстоятельства совершения преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

«Незаконная миграция является фактором, оказывающим дестабилизирующее влияние на общественные отношения и общественную безопасность, в том числе служит питательной средой для развития организованной преступной деятельности, роста наркопреступности, а также преступлений террористической и экстремистской направленности. Очевидно, что нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления», - указано в пояснительной записке к документу.

По данным правоохранительных органов, которые приводятся в пояснительной записке, на территории страны находятся около 739 тысяч нелегальных мигрантов. В 2024 году в три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, которые находятся на территории Российской Федерации незаконно.

«Таким образом, фактором высокого криминогенного риска является заведомо недобросовестное поведение, неисполнение базовых условий правомерного пребывания на территории страны, неуважение к законам и правилам общественного взаимодействия и в совокупности с фактом совершения иных противоправных действий с очевидностью свидетельствует о повышенном уровне общественной опасности личности субъекта, совершающего преступление и самого противоправного деяния», - отмечают авторы законопроекта.

Во-вторых, отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. За это может грозить лишение свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафы от 3 до 5 млн рублей.

«Анализ состояния преступности свидетельствует о росте числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Так, правоохранительными органами в первом полугодии 2024 г. выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции по сравнению с прошлым годом. В 2023г. за организацию незаконной миграции было осуждено 879 лиц, что почти на 30% больше по сравнению с 2022 г. Законопроект направлен на создание дополнительных механизмов противодействия организации незаконной миграции и обеспечения общественной безопасности. Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность, и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. За это будет действовать наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.

Кроме того, авторы поправок предлагают ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают незаконные услуги для мигрантов, в том числе оформление миграционного статуса. Эксперты оценивают ёмкость теневого рынка услуг мигрантам в сотни миллиардов рублей в год.

«Зачастую в сети «Интернет» и социальных сетях можно встретить сведения о незаконных способах постановки иностранных граждан на миграционный и регистрационный учет, оформления разрешений на работу и патентов, получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, ускоренного приобретения гражданства, в том числе через фиктивный брак, а также предложения о продаже поддельных разрешительных документов, оформления легального статуса в ускоренном порядке», - отмечается в пояснительной записке.

Финальная, пятая инициатива предлагает установить полный запрет для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов у мигрантов.

«За последние три года органами внутренних дел выявлено более 2,7 тысяч фактов незнания русского языка иностранными гражданами, имеющими сертификаты, возбужден ряд уголовных дел по итогам выявления и пресечения противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов. Действующий порядок предусматривает возможность привлечения образовательными учреждениями на договорной основе третьих лиц для проведения экзамена. В результате деятельность сторонних организаций приводит к выявляемым фактам нарушений миграционного законодательства, формирования подложных экзаменационных документов без фактической проверки уровня владения языком», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Вопросы миграционной политики сегодня являются приоритетными в работе Госдумы, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Люди, которые приезжают в нашу страну, должны уважать нашу культуру, знать русский язык, понимать и соблюдать местные традиции и правила. Любые попытки нарушения миграционного законодательства должны оперативно пресекаться, этот вопрос мы держим на особом контроле. В том числе речь идет об использовании современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции», - отметил парламентарий.

Главная цель поправок в законодательство, связанных с миграционной политикой – защита интересов российских граждан, подчеркнул Немкин.

«Тем не менее, ни одно из принятых решений не будет дискриминационным по отношению к гражданам других государств, которые приезжают в Россию в качестве мигрантов. Все, что от них требуется, - интегрироваться в жизнь нашей страны и соблюдать требования законодательства», - добавил он.

Только за первую половину 2024 года за пределы Российской Федерации было выдворено 39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Глава ведомства Дмитрий Аристов ранее констатировал существенный рост количества иностранцев, депортируемых из РФ.

«За прошлый год мы выдворили 44 тысячи мигрантов в 60 стран. В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 тысяч человек», — говорил Аристов в июне в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Он также отметил, что в ведомстве прогнозируют значительное увеличение работы, «потому что в соответствии с решениями руководства страны происходит ужесточение миграционной политики».

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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