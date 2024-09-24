В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение противоправных преступлений

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Соответствующие поправки вносятся в часть вторую статьи 150 УК РФ и в часть вторую статьи 151 УК РФ. Поправки, в том числе, предлагают установить новый квалифицирующий признак, который предусматривает совершение преступления посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование уголовно-правовых гарантий защиты несовершеннолетних, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», – указано в заключении комитета.

Из поправок следует, что в случае нарушения 150 и 151 УК РФ наказания могут составить до 6 и 4 лет лишения свободы соответственно.

Принятие поправок актуализирует нормы уголовного права, так как сегодня все большее число преступлений совершается с использованием информационных технологий, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По данным МВД, до 40% преступлений в России уже связаны с информационными технологиями. При этом зачастую интернет используется для поиска злоумышленниками потенциальных жертв, а также для их кураторства. Например, если мы возьмем такую сферу, как сбыт наркотиков, то на сегодняшний день вся коммуникация как с поставщиками, так и с заказчиками ведется исключительно в онлайн-пространстве. С учетом того, что дети и подростки – наиболее активные пользователи интернета, они, наряду с пенсионерами, также и самая уязвимая перед сетевыми злоумышленниками группа населения. Поэтому, конечно, изменение текущей законодательной рамки в этом вопросе крайне важно», – считает Немкин.

По данным Следственного комитета России, за последние годы отмечается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами. Если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дел, то в 2023 году их количество достигло 8757. При этом правоохранительные органы фиксируют увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В прошлом году это значение увеличилось на треть, а в общем массиве совершенных несовершеннолетними преступлений доля групповой преступности составила более 40%. Как отметил Антон Немкин, помимо преступлений насильственного характера, особую обеспокоенность вызывает увеличение числа преступлений, связанных с распространением наркотических и психотропных веществ.

«В 2023 году доля таких преступлений выросла на 52,3%. Особое беспокойство вызывает и тот факт, что несовершеннолетних вовлекают в совершение диверсий», – отметил он.

По словам депутата, еще одна проблема, на которую следует обратить внимание – вовлечение подростков в дропперство.

«Дропперы – это посредники между жертвой и злоумышленником, с помощью которых последние обналичивают полученные преступным путем деньги. В такую деятельность все чаще вовлекаются подростки и молодые люди, которые порой даже не подозревают о том, в какую именно деятельность они вовлечены. С точки зрения правоприменительной практики вовлечение в дропперство также должно предполагать установление ответственности в случае принятия поправок», – считает депутат.

Кроме того, необходимо вести профилактическую работу с несовершеннолетними гражданами страны и повышать их правовую культуру:

«Далеко не все подростки знают об ответственности, с которой они потенциально могут столкнуться. А это – один из главных превентивных механизмов защиты детей от совершения противоправных действий».