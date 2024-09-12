«Почта России» откажется от Windows

В «Почте России» приступили к реализации программы полного замещения Windows на рабочих местах. Предполагается, что процесс может занять около 3 лет и затронет порядка 130 тыс. рабочих мест. Поставщиком решения выступил «Базальт СПО», в продуктовом портфеле которого – операционная система «Альт».

В настоящий момент под управлением ОС «Альт» работают 2 тыс. клиентских компьютеров, которые участвовали в программе тестирования ОС. В «Почте России» отметили, что в дальнейшем на «Альт» переведут рабочие места сотрудников отделений и административного персонала, кроме того, ОС будет установлена на рабочих местах в логистических центрах компании.

Проект корпоративного импортозамещения госкомпания начала разрабатывать в 2022 году, тогда «Почта России» «формировала потребности, определяла финальный список потенциальных вендоров, формировала техническое задание и делала закупку по традиционной конкурсной процедур».

«У проекта самая широкая географическая распределенность в стране, что делает его уникальным по сложности и инновационности. Это амбициозная и значимая инициатива, которая не только способствует снижению зависимости от зарубежных технологий, но и поддерживает развитие отечественного ПО», – отметил глава госкомпании Михаил Волков.

Рынок операционных систем в России динамично развивается. По данным исследования аудиторской компании Strategy Partners, объем отечественного рынка ОС для персональных компьютеров и серверов в 2023 году достиг 11,3 млрд рублей – на 57% больше значения 2022 года.

«Рост сегмента, во-первых, связан с повышенным спросом на отечественные технологии со стороны как государства, так и бизнеса, особенно если мы говорим про объекты критической инфраструктуры. Во-вторых, разработчики решений сильно выросли в качестве продукта – зрелость российских ОС существенно выросла, из-за чего они начали полноценно конкурировать с тем же Windows. Например, в 2023 году около 10% от всех заказчиков российских ОС – это малый и средний бизнес», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Выбор «Базальт СПО» в качестве основного вендора Немкин считает логичным.

«Это ведущий отечественный вендор, который наряду с «Ред ОС» и «Astra Linux», сейчас находится в авангарде сегмента. Думаю, что переход в течение 3 лет – самый оптимальный временной интервал. Во-первых, удастся эффективно распланировать бюджет, а во-вторых – подготовить персонал к переходу на новые решения», – считает он.

В «Почте России» отметили, что «Базальт СПО» подготовит учебные курсы для работников госкомпании, целью которых выступит обучение сотрудников навыкам работы с новым софтом.

«Конечно, подобное сопровождение крайне важная вещь в условиях перехода на отечественные решения. Не многие компании так делают, и такому подходу точно нужно поучиться. Это позволит сократить время на адаптацию, которое необходимо при переходе на новые решения», – подчеркнул Немкин.