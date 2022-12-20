ента новостей

06:05
В Hyundai начнутся сокращения
19:03
В Петербурге ёлочные базары будут открыты с 20 декабря
18:53
Петербургские ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда
18:19
В Мурино откроется новая детская поликлиника
18:17
В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов
18:15
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере гражданской обороны будут расширены
18:13
Неубранный снег и наледь на дорогах в Петербурге стали причиной более двух тысяч ДТП
17:26
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
17:23
В Мариинском дворце начала работу конференция по вопросам наставничества в образовании
15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
14:13
Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»
13:52
В Ленобласти наградили победителей конкурса «Лучшие в туризме-2022»
13:29
В Петербурге подвели итоги проекта "Билет в будущее - 2022"
11:43
Пирог не захотел платить
11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
11:26
В Московском районе задержан злоумышленник по подозрению в участии в групповом конфликте
10:57
Защититесь от гриппа
10:28
Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде
10:25
Тайский военный корабль затонул в Сиамском заливе, 33 члена экипажа пропали без вести
10:10
Рыбаков не останавливают запреты
10:05
В Петербурге ликвидировано сразу четыре покерных клуба
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
09:48
На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб
09:35
В парке «Остров фортов» открылась «Морская зимняя сказка»
15:13
Хорватия обыграла Марокко в матче за третье место на чемпионате мира, победный гол забил Оршич
14:29
Мужчина, похитевший собственного сына в Петербурге, задержан в Железногорске
14:19
В Выборге пенсионера после звонка лжебанкира потеряла 900 тысяч рублей
13:57
В Петербурге в ходе конфликта в автовладельца выстрелили из сигнального пистолета
13:46
В Петербурге мигрант пытался изнасиловать молодую женщину
13:25
В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Hyundai начнутся сокращения

В Hyundai начнутся сокращения

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
На заводе Hyundai в Петербурге сократят рабочие места

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод Hyundai сократит количество рабочих мест. Это будет осуществляться в период с 23 января по 17 февраля. Если уменьшить численность рабочих в течение запланированного срока не удастся, компания начнет сокращать сотрудников. Естественно, это все будет происходить в соответствии с российским законодательством.

В «Хендай» решили пойти на такой шаг из-за проблем с поставками. Автопроизводителю не хватает компонентов, еще возникли сбои с логистикой. При этом в компании надеются, что трудности носят временные характер. На заводе хотят решить проблемы с производством и восстановить потом прежнее количество рабочих мест. Напоминаем, что с весны 2022 года петербургский завод простаивает.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-08-2020, 09:35
Завод Hyundai возобновляет работу
27-02-2019, 12:36
Парламент Петербурга окончательно принял закон о резервировании рабочих мест для молодежи и людей предпенсионного возраста
15-12-2021, 09:40
Hyundai расширяется
4-12-2019, 08:08
В Ленобласти будут производить кофе
2-02-2018, 06:04
. Достижение Hyundai
9-04-2020, 15:08
Завод «Хенде» передал 18 автомобилей Solaris для детских врачей Петербурга

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
87
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
149
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
0
90
Вчера, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 16-летнего школьника
0
167
17-12-2022, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
Наверх