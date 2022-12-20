В Hyundai начнутся сокращения

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод Hyundai сократит количество рабочих мест. Это будет осуществляться в период с 23 января по 17 февраля. Если уменьшить численность рабочих в течение запланированного срока не удастся, компания начнет сокращать сотрудников. Естественно, это все будет происходить в соответствии с российским законодательством.

В «Хендай» решили пойти на такой шаг из-за проблем с поставками. Автопроизводителю не хватает компонентов, еще возникли сбои с логистикой. При этом в компании надеются, что трудности носят временные характер. На заводе хотят решить проблемы с производством и восстановить потом прежнее количество рабочих мест. Напоминаем, что с весны 2022 года петербургский завод простаивает.