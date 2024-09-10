Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях

Отечественные базовые станции будут применяться для развития нового поколения связи (5G) в крупных городских агломерациях, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе своего выступления на международном форуме Kazan Digital Week-2024.

«Планируем поддерживать модернизацию городских сетей фиксированного доступа, чтобы обеспечить подключение многоквартирных домов на скорости не ниже 1 Гбит в секунду», – заявил министр, его цитирует издание Rspectr.

Кроме того, по словам Шадаева, к 2030 году планируется завершить подключение всех малочисленных населенных пунктов и создание в них инфраструктуры мобильного интернета и мобильной связи.

Наряду с модернизацией сетей, развитие технологии 5G в настоящий момент – приоритетная задача для всего телекома, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В условиях масштабной цифровизации, с которой мы сталкиваемся, развитие связи нового поколения – это важнейший инфраструктурный вопрос. Более высокая скорость передачи данных, а также сверхмалые задержки передачи информации, например, необходимы для масштабного внедрения многих технологически сложных направлений», – пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что внедрение 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах России в 2026 году.

«Не так давно стало известно, что в России уже закупили оборудование из дружественных стран, которое будет использоваться в пилотных проектах, в частности, и до 26 года. Но, конечно, главный приоритет – внедрение отечественного «железа». Масштабированием продукта сейчас активно занимаются профильные участники рынка», – сказал Немкин.

По словам депутата, государство уже сформировало экономические стимулы для развития 5G.

«Во-первых, Президент России поручил проработать вопрос предоставления льготных кредитов мобильным операторам связи, в том числе и на развитие технологии 5G. По предварительным оценкам, на эти цели может быть заложено около 36 млрд рублей из средств федерального бюджета. Во-вторых, ведется работа по развитию низкоорбитальных спутниковых систем, использующих 5G NTN. Проекты реализуются на базе компании «Бюро 1440», которая, кстати, уже запустила низкоорбитальный спутник связи с таким стандартом, а также в «Роскосмосе» в рамках федпроекта «Сфера», – рассказал Немкин.

Весной этого года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) сообщила, что пилотный проект по запуску 5G-сетей пройдет в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

«Думаю, что запуск пилотных проектов можно ожидать в ближайшем будущем, но важно, чтобы к 2026 году был налажен серийный выпуск отечественных базовых станций, поддерживающих 5G. Уже сегодня отрасль демонстрирует повышенный спрос на российские решения. Например, вендор «Иртея» должен поставить МТС к концу года порядка 300 базовых станций, часть из которых подходит для развертывания связи нового поколения. Спрос со стороны бизнеса – ощутимые инвестиции для отечественных вендоров, которые положительно скажутся на достижении поставленных задач», – заключил парламентарий.