ента новостей

13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
08:20
Бельский высказался о Беглове
01:46
Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0
20:18
ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев
19:38
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5
18:09
Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»
16:07
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
16:05
Названы страхи россиян в интернет-пространстве
15:59
В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки
15:46
Выставка «Победившие гравитацию»
15:32
Выставка «Короткие истории»
15:24
В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность
15:00
Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов
11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
09:39
В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции
09:36
В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь
09:23
В Петербурге поймали карманника из Нижнего Тагила
09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
09:08
Куда за рубеж едут петербуржцы?
08:35
Квартиры стали покупать значительно реже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях

Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
В Минцифры России поддержат выпуск отечественных базовых станций, которые будут активно использоваться для развития технологии 5G в России.

Отечественные базовые станции будут применяться для развития нового поколения связи (5G) в крупных городских агломерациях, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе своего выступления на международном форуме Kazan Digital Week-2024.

«Планируем поддерживать модернизацию городских сетей фиксированного доступа, чтобы обеспечить подключение многоквартирных домов на скорости не ниже 1 Гбит в секунду», – заявил министр, его цитирует издание Rspectr.

Кроме того, по словам Шадаева, к 2030 году планируется завершить подключение всех малочисленных населенных пунктов и создание в них инфраструктуры мобильного интернета и мобильной связи.
Наряду с модернизацией сетей, развитие технологии 5G в настоящий момент – приоритетная задача для всего телекома, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В условиях масштабной цифровизации, с которой мы сталкиваемся, развитие связи нового поколения – это важнейший инфраструктурный вопрос. Более высокая скорость передачи данных, а также сверхмалые задержки передачи информации, например, необходимы для масштабного внедрения многих технологически сложных направлений», – пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что внедрение 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах России в 2026 году.

«Не так давно стало известно, что в России уже закупили оборудование из дружественных стран, которое будет использоваться в пилотных проектах, в частности, и до 26 года. Но, конечно, главный приоритет – внедрение отечественного «железа». Масштабированием продукта сейчас активно занимаются профильные участники рынка», – сказал Немкин.

По словам депутата, государство уже сформировало экономические стимулы для развития 5G.

«Во-первых, Президент России поручил проработать вопрос предоставления льготных кредитов мобильным операторам связи, в том числе и на развитие технологии 5G. По предварительным оценкам, на эти цели может быть заложено около 36 млрд рублей из средств федерального бюджета. Во-вторых, ведется работа по развитию низкоорбитальных спутниковых систем, использующих 5G NTN. Проекты реализуются на базе компании «Бюро 1440», которая, кстати, уже запустила низкоорбитальный спутник связи с таким стандартом, а также в «Роскосмосе» в рамках федпроекта «Сфера», – рассказал Немкин.

Весной этого года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) сообщила, что пилотный проект по запуску 5G-сетей пройдет в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

«Думаю, что запуск пилотных проектов можно ожидать в ближайшем будущем, но важно, чтобы к 2026 году был налажен серийный выпуск отечественных базовых станций, поддерживающих 5G. Уже сегодня отрасль демонстрирует повышенный спрос на российские решения. Например, вендор «Иртея» должен поставить МТС к концу года порядка 300 базовых станций, часть из которых подходит для развертывания связи нового поколения. Спрос со стороны бизнеса – ощутимые инвестиции для отечественных вендоров, которые положительно скажутся на достижении поставленных задач», – заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-02-2023, 10:28
Российских операторов связи будут штрафовать за предоставление некачественных услуг
17-04-2024, 12:34
В Лаборатории Касперского представили российский смартфон на KasperskyOS
7-03-2023, 17:26
5G позволит увеличить экспортный потенциал ИТ-отрасли России
16-05-2024, 09:22
Данные россиян будут обезличивать
15-05-2024, 10:33
Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов
28-05-2024, 16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
0
56
Сегодня, 09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
0
150
Вчера, 11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
116
Вчера, 10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
Наверх