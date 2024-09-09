ента новостей

16:07
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
16:05
Названы страхи россиян в интернет-пространстве
15:59
В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки
15:46
Выставка «Победившие гравитацию»
15:32
Выставка «Короткие истории»
15:24
В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность
15:00
Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов
11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
09:39
В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции
09:36
В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь
09:23
В Петербурге поймали карманника из Нижнего Тагила
09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
09:08
Куда за рубеж едут петербуржцы?
08:35
Квартиры стали покупать значительно реже
07:53
В Петербург приедет вице-премьер Сербии
07:25
Голосование в СПб завершено
01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
21:33
В 1-м туре мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» победил «Нефтяник» 3–0, а «Динамо-ЛО» выиграло тай-брейк у АСК
15:16
Волейбольная «Ленинградка» вслед за победой над «Протоном» выиграла и матч у «Тулицы» в рамках Кубка Легенд
22:11
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3
17:23
СКА в Тольятти победил «Ладу», но Греко лишил Плешкова «сухаря»
15:25
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50
15:07
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
14:21
На Богатырском проспекте иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
11:30
Водители активно выезжали на «встречку»
10:40
Петербурженку обманули на 20 тыс. долларов
09:50
Закупаются к школе на Ozon и WB
09:14
В первый день проголосовало более 600 тысяч
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки

В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Жители Северной столицы смогут обратиться в общественные приемные партии с 9 по 13 сентября

Жителей Северной столицы проконсультируют по правовым вопросам: региональное отделение «Единой России» присоединилось ко всероссийской тематической неделе приемов граждан, которую партия проводит с 9 по 13 сентября.

На вопросы жителей Северной столицы ответят депутаты всех уровней, сотрудники органов исполнительной власти и профильных организаций. Встречи пройдут в общественной приемной «Единой России» на Конногвардейском бульваре, 4 и в районных отделениях партии.

10 сентября на Конногвардейском бульваре прием проведет представитель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

«Тематические недели приемов граждан - это всегда про возможность обратиться с «узким вопросом». Правовая или юридическая помощь в этом смысле - одно из непростых, но довольно часто встречающихся направлений в обращениях петербуржцев. Я очень рада, что в этот раз на площадке общественной приемной будут принимать граждан такие профессионалы, как представители Нотариальной палаты, Роспотребнадзора, Ассоциации юристов. Не упустите свою возможность получить консультацию по правовым вопросам в этих сферах. Конечно, приёмы проведут депутаты всех уровней», - отметила руководитель региональной приемной, депутат петербургского парламента Елена Киселёва.

Заблаговременно обращения можно направить по электронной почте: [email protected].

Дополнительная информация по телефону: 571-97-38.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-03-2023, 16:35
Для жителей всех районов «Единая Россия» проводит неделю приемов жителей по вопросам ЖКХ
31-10-2022, 19:20
«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ во всех районах Петербурга
13-06-2023, 14:16
Партию гуманитарной помощи для жителей Белгородской области подготовили в петербургской приёмной «Единой России»
17-11-2022, 15:37
«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
19-12-2022, 14:13
Семьи мобилизованных петербуржцев побывали в Русском музее по приглашению региональной общественной приёмной «Единой России»
7-04-2023, 14:38
В Петербурге стартовал патриотический марафон «Наша Победа», приуроченный к 9 мая

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
65
Сегодня, 10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
176
7-09-2024, 14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
0
208
6-09-2024, 16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
Наверх