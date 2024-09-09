В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки

Жителей Северной столицы проконсультируют по правовым вопросам: региональное отделение «Единой России» присоединилось ко всероссийской тематической неделе приемов граждан, которую партия проводит с 9 по 13 сентября.

На вопросы жителей Северной столицы ответят депутаты всех уровней, сотрудники органов исполнительной власти и профильных организаций. Встречи пройдут в общественной приемной «Единой России» на Конногвардейском бульваре, 4 и в районных отделениях партии.

10 сентября на Конногвардейском бульваре прием проведет представитель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

«Тематические недели приемов граждан - это всегда про возможность обратиться с «узким вопросом». Правовая или юридическая помощь в этом смысле - одно из непростых, но довольно часто встречающихся направлений в обращениях петербуржцев. Я очень рада, что в этот раз на площадке общественной приемной будут принимать граждан такие профессионалы, как представители Нотариальной палаты, Роспотребнадзора, Ассоциации юристов. Не упустите свою возможность получить консультацию по правовым вопросам в этих сферах. Конечно, приёмы проведут депутаты всех уровней», - отметила руководитель региональной приемной, депутат петербургского парламента Елена Киселёва.

Заблаговременно обращения можно направить по электронной почте: [email protected].

Дополнительная информация по телефону: 571-97-38.