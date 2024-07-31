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Питерец.ру » Общество » Минпромторг попросили поддержать запрет на импортную технику для госкомпаний

Минпромторг попросили поддержать запрет на импортную технику для госкомпаний

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Опубликовал: Вадик Котов
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Производители российской электроники считают необходимым ускорить принятие законопроекта, запрещающего покупать решения иностранных вендоров для компаний с госучастием

Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг оказать необходимое содействие в принятии законопроекта о запрете участия в госзакупках компаний с государственным участием иностранных вендоров, сообщили в «Ведомостях». Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в начале 2024 г.

«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают. Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки», – говорится в письме Ассоциации. По мнению президента Ассоциации Ирины Митиной, превращение этого законопроекта в закон «позволит усилить технологический суверенитет за счет введения обязательной закупки российской продукции со стороны огромного сегмента рынка». Она подчеркнула, что в нынешнем законодательстве «правила закупок для 223-ФЗ гораздо менее подробно прописаны, чем для 44-ФЗ».

Некоторые компании пока достаточно активно пользуются существующими правовыми пробелами для того, чтобы беспроблемно закупать технику у иностранных вендоров, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Например, производители электроники не раз отмечали, что по Постановлению Правительства № 878 ряд компаний проводит тендеры не на закупку оборудования, а только на его установку, по сути, монтируя привычную компаниям зарубежную технику. По оценкам рынка, в 2023 году из-за этого отечественные разработчики потеряли до 10% потенциальной выручки. При этом ряд производителей отрасли активно субсидируется государством, а неисполнение взятых обязательств, в том числе в части количества продаж конечной продукции, не только лишит их права получения соответствующих льгот, но может привести и к более серьезным последствиям», – подчеркнул депутат.

Предлагаемый к принятию законопроект, безусловно, упрочит позиции отечественных вендоров, считает Немкин.

«Новые правила предполагают, что в случае участия в тендере российского производителя, иностранный вендор автоматически не будет допускаться к конкурсу. Спрос на услуги отечественных вендоров существенно повысится», – добавил он.

Тем не менее, поддержка не может быть односторонней, подчеркнул он.

«В настоящий момент рынок продолжает демонстрировать спрос на решения иностранных поставщиков, прежде всего, азиатских вендоров. На это есть достаточно объективные причины – они выигрывают ценовую конкуренцию. Если исходить из логики, что нормативные изменения расширят рынок сбыта, производители начнут экономить на масштабе производства и, как следствие, цена отечественных технологий упадет – тогда, конечно, озабоченность вендоров понятна. Вопрос скорее в том, смогут ли они в короткий срок справиться с многократно увеличившимся спросом и не приведет ли это к повышению цен. При таком раскладе российский бизнес столкнётся и с финансовыми издержками, и с нарушением производительности, чего допустить нельзя. Думаю, к этому вопросу нужно подходить аккуратно, взвешивая все «против» и «за», чем сейчас и занимаются профильные ведомства», – отметил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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