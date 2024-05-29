«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности

Круглый стол «Цифровая грамотность – основа безопасности в цифровой среде» прошел на площадке Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Участие в нем приняли представители Минпросвещения и Минобрнауки, Минцифры и Совета Федерации, а также Яндекса, РАЭК, Альянса по защите детей в цифровой среде и других организаций для того, чтобы обсудить формирование комплексной программы и единого стандарта преподавания цифровой грамотности в России.

«Сейчас в обществе, несомненно, есть запрос на широкомасштабную работу по повышению общей цифровой грамотности. Это касается всех категорий граждан - от начальной школы до старшего поколения. Потеря персональных данных, распространение фишинговых сайтов, скачивание вредоносного программного обеспечения – это те угрозы, которым регулярно подвергаются наши граждане, притом преступники в сети совершенствуют свои схемы каждый день. В данный момент мы разрабатываем предложения по формированию комплексной программы и установлению единого стандарта преподавания цифровой грамотности и здесь нам важно обсудить уже наработанный ваш опыт, а также новые инициативы как государства, так и бизнеса на федеральном и региональном уровнях», - отметил депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, который также выступил модератором мероприятия.

Актуальность заявленной темы несколько месяцев назад подчеркивал и Президент России Владимир Путин. В частности, он поддержал идею ввести в школьную программу уроки «цифровой гигиены».

«Все мы понимаем, что базовая цифровая грамотность, навыки работы с техническими средствами, общее понимание принципов цифровой гигиены и принципов этичного поведения в сети закладываются именно в школе. И Министерство просвещения для этого прилагает большие усилия наполняя образовательные программы цифровыми тематиками. За последние два года актуализированы модули предметов «Информатика» и «Технология», - добавил Немкин.

Как подчеркнул директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Горобец, при развитии цифровых компетенций важна синергия органов государственной власти, бизнеса и некоммерческого сектора. «Например, в рамках проекта «Цифровой Ликбез» рассказываем детям на примере цифровых аватаров-героев мультфильмов о том, какие угрозы могут быть в интернете. Конечно, сейчас будем заниматься созданием учебников по соответствующим направлениям деятельности, в том числе и по цифровой грамотности», - сказал он. Эксперт также отметил, что при создании учебника важна коммуникация с коллегами из некоммерческого сектора, поэтому министерство открыто к дискуссии и предложениям при создании нового учебника.

Заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Владимир Беклямишев, в свою очередь, заявил, что базовый набор цифровых компетенций, которыми должны обладать студенты, закреплен во всех федеральных стандартах. Кроме того, во многих университетах преподаются отдельные курсы по основам цифровой грамотности.

«Помимо базовых цифровых компетенций, которые закладываются в федеральных государственных образовательных стандартах, все обучающиеся имеют возможность по своему желанию осваивать дополнительные цифровые компетенции. С 2020 года, согласно Постановлению Правительства РФ, Миноборнауки является оператором ГИС «Современная цифровая образовательная среда». Это система работает по принципу одного окна, и предоставляет доступ к широчайшему перечню онлайн-курсов и дистанционно реализуемых программ ДПО <…>. Запрос на такое обучение вполне осязаем. На текущий момент на такой платформе зарегистрировано порядка 370 тыс. пользователей», - отметил он.

Еще один инструмент развития цифровой грамотности – проект «Цифровые кафедры». Владимир Беклямишев подчеркнул, что к 2030 году количество выпускников кафедр составит 1 млн человек.

Минцифры предлагает свои инициативы в части повышения цифровой грамотности и развития навыков цифровой гигиены у молодёжи. Временно исполняющий обязанности директора Департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Хасин рассказал, что работа ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», при этом целевой аудиторией являются все категории населения страны. С момента старта программы с цифровой грамотностью познакомилось порядка 31 млн человек.

«Всего проектов, посвященных кибербезопасности, было 6. Повышение уровня грамотности по вопросам информационной безопасности населения реализуется посредством проведения масштабной информационной кампании. Используются все возможные способы ознакомления и просвещения граждан. Во-первых, данная информационная кампания проводится с учетом сегментации граждан по возрастным группам. <…> А также в зависимости от типа потребляемого контента. Все смотрят разные фильмы, посещают разные сайты. Именно такая сегментация позволяет добиться адресной и эффективной коммуникации с людьми. Детям и подросткам уделено особое внимание. <…> Указанная аудитория является наиболее уязвимой в части информационной безопасности. В 2022-2023 годах для детей и подростков в рамках программы был сделан акцент на донесении информации об общих личных правилах информационной безопасности, защите аккаунтов, персональных данных и, в том числе, защите от кибербуллинга», - сказал он.

Эксперт отметил, что ведомство запустило сразу несколько детских проектов в сфере инфобеза. Например, «Мои защищенные данные», где популярные российские блогеры рассказывали основные правила по созданию паролей, выявлению фишинговых ссылок и безопасному использованию сервисов. Также Минцифры России ежегодно проводит образовательные лекции на тему цифровой грамотности на площадках ведущих вузов России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, региональный координатор проекта «Цифровая Россия» в Ростовской области Ирина Рукавишникова также отметила, что одной из основных задач, закрепленных Стратегией развития информационного общества в России на 2017 – 2030 годы является формирование информационного пространства, основанного на знаниях. По словам сенатора, информационное пространство знаний должно обеспечивать реализацию прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию.

«Современный уровень развития цифровых технологий и возможности сети «Интернет» обеспечивают высокий уровень доступности информации для граждан. Вместе с тем актуальной проблемой является обеспечение объективности, достоверности и безопасности интернет-контента. <…> Сейчас в действующем законодательстве отсутствуют конкретные меры, направленные на регулирование деятельности инфобизнесменов, что приводит к распространению некачественного информационного контента, который может нанести вред его потребителям. Необходимо вводить ограничительные механизмы распространения такой информации, образовательный контент должен соответствовать принципам объективности, достоверности, безопасности», - подчеркнула она.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» группы ПАО «Ростелеком» Олег Седов, в свою очередь, привел актуальные цифры: в настоящий момент уровень цифровой грамотности населения достигает 50%, при этом 70 млн – охват образовательных проектов по цифровой грамотности. Эксперт также подчеркнул, что привычный для детей игровой формат создает массу возможностей для реализации мошеннических схем, поскольку включает в себя стрессовый фактор, которым часто пользуются злоумышленники. По словам Седова, полноценный отпор мошенникам можно оказать при развитом критическом мышлении и постоянном анализе информации.

«Практика анализировать ситуацию, ставить вопрос на паузу и не позволять злоумышленнику завладеть своим вниманием очень помогает. Это проверенная практика, но ее нужно оттачивать», - пояснил он.

Седов также подчеркнул, что эффективность образовательных проектов для молодых людей в сфере цифровой грамотности возможна только в том случае, если они написаны на понятном и доступном для молодежи языке. Кроме того, важно интегрировать игровые форматы, которые привычны современным детям. Помимо этого, необходимо не запрещать потребление контента или пользование интернетом, а «научить детей их правильно использовать и управлять ими».

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области, координатор федерального партийного проекта «Цифровой России» в Ярославской области Татьяна Сурова рассказала про региональный опыт Ярославской области по внедрению программ цифровой гигиены. Например, в регионе разработана программа обеспечения информационной безопасности детей и молодежи. Документ объединяет федеральные и региональные органы власти в решении вопросов безопасной информационной среды. Координатор подчеркнула, что в области проводится большое количество мероприятий в сфере цифровой грамотности. По ее словам, проводником в мир безопасного интернета могут выступать родители.

«Нам кажется, что совместный досуг родителей и ребенка в сети важен. Интернет, действительно, занимает немало времени. Почему бы это время не провести в кругу семьи, полезно и интересно?», - прокомментировала она.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что 96% подростков сталкиваются с интернет-угрозами, при этом зачастую они не обращаются за помощью к педагогам или взрослым. Кроме того, исследование Альянса показало, что основные угрозы, с которыми сталкиваются подростки в сети – фейки, мошенничество, игровая и интернет-зависимости, кибербуллинг.

«К сожалению, есть угрозы, которые существуют в моменте. Цикл создания методических пособий занимает до двух лет, с последующим внедрением в образовательную программу. Конечно, они должны быть верифицированными и проверенными. Но те угрозы, с которыми мы сталкиваемся с нашими партнерами (киберполицией, уполномоченными по правам человека), возникают в моменте. То есть, нам нужно быстро давать методические рекомендации. В течение нескольких недель, а то и дней», - добавила она.

Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, на самом деле, именно подростки от 14 до 17 лет, а также дети от 7 до 13 лет – самые «безграмотные» в интернете. Кроме того, впервые за несколько лет индекс цифровой грамотности упал. «Если в 2019 году индекс был 7.15, то по итогам 2023 – 6.43 из 10 возможных. Мы пытались понять, почему так произошло. Скорее всего, потому что в диктанте мы стали спрашивать и задавать вопросы про новые сервисы, которые только появились. <…> Да, проблема есть. Не все смогли овладеть теми сервисами и технологиями, которые появились», - подчеркнул он. В завершении своего выступления эксперт добавил, что развития цифровых компетенций у граждан страны можно достичь при сотрудничестве ключевых игроков рынка.

Директор по продвижению образовательных инициатив ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов также рассказал, что сегодня проекты компании дают доступ к качественному образованию всем, кто хочет связать свою жизнь с ИТ. Так, в прошлом учебном году более 1,3 млн школьников изучали информатику на платформе Яндекс Учебника, более 100 тыс. учителей использовали ее в своей профессиональной деятельности.

«Недавно мы запустили ИИ-помощника на основе Yandex GPT, с помощью которого школьники могут самостоятельно готовиться к ЕГЭ. Возможности платформы попробовали уже более 70% детей, сдающих ЕГЭ по информатике. Для педагогов по всей России запущена бесплатная программа поддержки и профессионального развития «Кадровый резерв учителей информатики». Ежегодно миллионы школьников принимают участие в «Уроке цифры» от Яндекса. Только в прошлом году более 3 млн ребят по всей стране познакомились вместе с нами с возможностями нейросетей и облачных технологий», - сказал он.

Важность участия российских компаний в повышении общего уровня цифровой грамотности отметил и со-основатель СМЕНЫ, Дизайн-директор AIC, Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. При этом, отмечает эксперт, не все граждане до сих пор знают о российских аналогах зарубежных сервисов, которые намного более надежно защищены от цифровых угроз. «Одно из предложений – включить в какой-то каталог, справку, аннотацию информацию о том, какие альтернативы сейчас появились на рынке. На что мы можем перейти сейчас?», - сказал он. По словам эксперта важно «не проспать» будущее образования, метавселенных, дополненной реальности – «уже сейчас создавать продукты в этих областях». В том числе образовательные продукты, которые могут позволить совершать технологические скачки и обогнать лидеров в разработке ПО.

По итогам встречи было принято решение о том, что партия «Единая Россия» в лице проекта «Цифровая Россия» выступит площадкой для объединения совместных усилий и запуска масштабной программы цифровой грамотности.

«Главное - разработать единый стандарт для учебных материалов по кибербезопасности и цифровой гигиене, на основе которого все заинтересованные министерства и ведомства могли бы запускать в том числе свои проекты и программы. Первым шагом реального сотрудничества станет подготовка кратких методических материалов по киберграмотности и цифровой гигиене для школьников координаторами «Цифровой России». Эти материалы будут направлены Министерствам на согласование, рассчитываю на их дальнейшее применение в рамках школьных факультативов», - заключил Антон Немкин.