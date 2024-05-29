«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности

Круглый стол «Цифровая грамотность – основа безопасности в цифровой среде» прошел на площадке Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Участие в нем приняли представители Минпросвещения и Минобрнауки, Минцифры и Совета Федерации, а также Яндекса, РАЭК, Альянса по защите детей в цифровой среде и других организаций для того, чтобы обсудить формирование комплексной программы и единого стандарта преподавания цифровой грамотности в России.
Актуальность заявленной темы несколько месяцев назад подчеркивал и Президент России Владимир Путин. В частности, он поддержал идею ввести в школьную программу уроки «цифровой гигиены».
Как подчеркнул директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Горобец, при развитии цифровых компетенций важна синергия органов государственной власти, бизнеса и некоммерческого сектора. «Например, в рамках проекта «Цифровой Ликбез» рассказываем детям на примере цифровых аватаров-героев мультфильмов о том, какие угрозы могут быть в интернете. Конечно, сейчас будем заниматься созданием учебников по соответствующим направлениям деятельности, в том числе и по цифровой грамотности», - сказал он. Эксперт также отметил, что при создании учебника важна коммуникация с коллегами из некоммерческого сектора, поэтому министерство открыто к дискуссии и предложениям при создании нового учебника.
Заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Владимир Беклямишев, в свою очередь, заявил, что базовый набор цифровых компетенций, которыми должны обладать студенты, закреплен во всех федеральных стандартах. Кроме того, во многих университетах преподаются отдельные курсы по основам цифровой грамотности.
Еще один инструмент развития цифровой грамотности – проект «Цифровые кафедры». Владимир Беклямишев подчеркнул, что к 2030 году количество выпускников кафедр составит 1 млн человек.
Минцифры предлагает свои инициативы в части повышения цифровой грамотности и развития навыков цифровой гигиены у молодёжи. Временно исполняющий обязанности директора Департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Хасин рассказал, что работа ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», при этом целевой аудиторией являются все категории населения страны. С момента старта программы с цифровой грамотностью познакомилось порядка 31 млн человек.
Эксперт отметил, что ведомство запустило сразу несколько детских проектов в сфере инфобеза. Например, «Мои защищенные данные», где популярные российские блогеры рассказывали основные правила по созданию паролей, выявлению фишинговых ссылок и безопасному использованию сервисов. Также Минцифры России ежегодно проводит образовательные лекции на тему цифровой грамотности на площадках ведущих вузов России.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, региональный координатор проекта «Цифровая Россия» в Ростовской области Ирина Рукавишникова также отметила, что одной из основных задач, закрепленных Стратегией развития информационного общества в России на 2017 – 2030 годы является формирование информационного пространства, основанного на знаниях. По словам сенатора, информационное пространство знаний должно обеспечивать реализацию прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию.
Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» группы ПАО «Ростелеком» Олег Седов, в свою очередь, привел актуальные цифры: в настоящий момент уровень цифровой грамотности населения достигает 50%, при этом 70 млн – охват образовательных проектов по цифровой грамотности. Эксперт также подчеркнул, что привычный для детей игровой формат создает массу возможностей для реализации мошеннических схем, поскольку включает в себя стрессовый фактор, которым часто пользуются злоумышленники. По словам Седова, полноценный отпор мошенникам можно оказать при развитом критическом мышлении и постоянном анализе информации.
Седов также подчеркнул, что эффективность образовательных проектов для молодых людей в сфере цифровой грамотности возможна только в том случае, если они написаны на понятном и доступном для молодежи языке. Кроме того, важно интегрировать игровые форматы, которые привычны современным детям. Помимо этого, необходимо не запрещать потребление контента или пользование интернетом, а «научить детей их правильно использовать и управлять ими».
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области, координатор федерального партийного проекта «Цифровой России» в Ярославской области Татьяна Сурова рассказала про региональный опыт Ярославской области по внедрению программ цифровой гигиены. Например, в регионе разработана программа обеспечения информационной безопасности детей и молодежи. Документ объединяет федеральные и региональные органы власти в решении вопросов безопасной информационной среды. Координатор подчеркнула, что в области проводится большое количество мероприятий в сфере цифровой грамотности. По ее словам, проводником в мир безопасного интернета могут выступать родители.
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что 96% подростков сталкиваются с интернет-угрозами, при этом зачастую они не обращаются за помощью к педагогам или взрослым. Кроме того, исследование Альянса показало, что основные угрозы, с которыми сталкиваются подростки в сети – фейки, мошенничество, игровая и интернет-зависимости, кибербуллинг.
Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников, на самом деле, именно подростки от 14 до 17 лет, а также дети от 7 до 13 лет – самые «безграмотные» в интернете. Кроме того, впервые за несколько лет индекс цифровой грамотности упал. «Если в 2019 году индекс был 7.15, то по итогам 2023 – 6.43 из 10 возможных. Мы пытались понять, почему так произошло. Скорее всего, потому что в диктанте мы стали спрашивать и задавать вопросы про новые сервисы, которые только появились. <…> Да, проблема есть. Не все смогли овладеть теми сервисами и технологиями, которые появились», - подчеркнул он. В завершении своего выступления эксперт добавил, что развития цифровых компетенций у граждан страны можно достичь при сотрудничестве ключевых игроков рынка.
Директор по продвижению образовательных инициатив ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов также рассказал, что сегодня проекты компании дают доступ к качественному образованию всем, кто хочет связать свою жизнь с ИТ. Так, в прошлом учебном году более 1,3 млн школьников изучали информатику на платформе Яндекс Учебника, более 100 тыс. учителей использовали ее в своей профессиональной деятельности.
Важность участия российских компаний в повышении общего уровня цифровой грамотности отметил и со-основатель СМЕНЫ, Дизайн-директор AIC, Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. При этом, отмечает эксперт, не все граждане до сих пор знают о российских аналогах зарубежных сервисов, которые намного более надежно защищены от цифровых угроз. «Одно из предложений – включить в какой-то каталог, справку, аннотацию информацию о том, какие альтернативы сейчас появились на рынке. На что мы можем перейти сейчас?», - сказал он. По словам эксперта важно «не проспать» будущее образования, метавселенных, дополненной реальности – «уже сейчас создавать продукты в этих областях». В том числе образовательные продукты, которые могут позволить совершать технологические скачки и обогнать лидеров в разработке ПО.
По итогам встречи было принято решение о том, что партия «Единая Россия» в лице проекта «Цифровая Россия» выступит площадкой для объединения совместных усилий и запуска масштабной программы цифровой грамотности.