В Петербурге прошла акция "Привет, это я!" в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом

В Санкт-Петербурге, в Бертгольд центре, с 24 по 26 мая прошла акция в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом. Проект был организован “Общероссийской общественной организацией инвалидов-больных рассеянным склерозом” (далее – ОООИБРС) для повышения осведомленности граждан города о заболевании и важности его ранней диагностики. В ходе мероприятия каждый посетитель центра мог погрузиться в историю девушки, которая впервые столкнулась с симптомами этого заболевания. Именно поэтому акция получила название «Привет, это я!» - так просто и от первого лица была рассказана история знакомства с первыми симптомами, диагностики и лечения.
В Бертгольд центре была установлена инсталляция в виде футуристичной телефонной будки. После изучения первых этапов истории героини проекта на стенде, каждый посетитель мог позвонить в будущее и узнать, как живет девушка с рассеянным склерозом через много лет. Звонок в ходе акции сделало болеет 300 человек: они узнали, что диагноз «рассеянный склероз» позволяет жить полноценно и счастливо. Люди учатся, работают, достигают успехов, создают семьи и рожают детей, получают удовольствие от своих увлечений и позитивных впечатлений, которые дарит каждый день жизни.
Главной целью акции было рассеять мифы о рассеянном склерозе и донести до широкой общественности важность ранней диагностики. «По статистике рассеянный склероз чаще всего впервые дает знать о себе в возрасте 20-40 лет, но бывают и исключения. Сам термин не связан с памятью: «рассеянный» в данном контексте означает, что поражение может быть распределено по всей центральной нервной системе человека, «склероз» - рубец» - рассказывает Марина Васильевна Валюх, президент СПбРООИБРС "Опора-М".
Евгений Петрович Евдошенко (врач-невролог, к.м.н., руководитель Санкт-Петербургского Городского центра рассеянного склероза):
Рассеянный склероз сегодня является неизлечимым аутоиммунным заболеванием, известны несколько его типов, которые отличаются степенью прогрессирования болезни и инвалидизации. Несмотря на это, пациентам в России доступны разнообразные схемы терапии, которые подбираются индивидуально, и которые способны поменять течение болезни и максимально замедлить ее развитие. Однако принципиально важное значение имеет ранняя диагностика, когда большинство тканей организма еще не были затронуты атаками иммунной системы.
Всего в России зарегистрировано более 80 тысяч пациентов с рассеянным склерозом, но, по оценкам экспертов, их порядка 150 тысяч. Администрация Санкт-Петербурга уделяет особое внимание развитию медицинской службы помощи пациентам с рассеянным склерозом. С 2011 года на базе Городской клинической больницы №31 работает Городской центр рассеянного склероза, в котором осуществляется амбулаторный прием, есть стационар и отделение для реабилитации. Городской центр также ведет научную деятельность и внедряет новые технологии в диагностике и терапии заболевания.