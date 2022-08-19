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Питерец.ру » Общество » Парламентарии Петербурга предложили поддержать рублем профилактику пристрастия к азартным играм

Парламентарии Петербурга предложили поддержать рублем профилактику пристрастия к азартным играм

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В ЗакСе предложили поддержать рублем борьбу с пристрастием к азартным играм

Производить и размещать социальную рекламу, направленную на профилактику пристрастия к азартным играм, могут разрешить за счет грантов Петербурга. Соответствующий законопроект в Заксобрание внесли депутаты Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Андрей Малков (ЛДПР) и Александр Новиков ("Справедливая Россия – За правду").

В пояснительной записке они заявили о высокой социальной значимости проблемы.

- На мой взгляд, человек с этой проблемой часто сам справиться не может, - заявил ЗАКС.Ру депутат Малков. -  Ему нужна помощь, также как с курением, алкоголизмом, наркоманией и так далее. Это просто было упущение, когда социальная реклама не помогла людям выйти из этой непростой ситуации. Но понятно, что только социальной рекламой это не решить. Это только дополнение к комплексу мер.

Азартные игры в России официально запрещены с 2009 года. Возможность их проведения ограничили лишь четырьмя игровыми зонами. Тем не менее, казино продолжают функционировать подпольно и в сети Интернет.

Источник: ЗАКС.ру
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