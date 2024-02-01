SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, устоявшаяся система международных платежей стала рискованной.
В интервью РИА Новости Эльвира Набиуллина сообщила, что все большее число стран задумываются над альтернативой SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – прим.).
По словам главы ЦБ, существующая система международных платежей становится рискованной, что выступает преградой для заинтересованного в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений бизнеса. В таких условиях поиск альтернативных возможностей неизбежен.
Набиуллина также подчеркнула, что к российскому аналогу SWIFT подключились уже 159 иностранных участников из 20 стран. В настоящий момент Россия вместе с партнерами по БРИКС обсуждает взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.
Долгое время SWIFT выступала практически основной системой обработки банковских операций, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Немкин.
Альтернатива SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – в России появилась еще в 2014 году, напомнил Немкин.
Мы не знаем, какие методы давления окажут на Россию завтра, поэтому уже сегодня должны быть готовы ко всему, говорит Немкин.