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Питерец.ру » Общество » SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей

SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, устоявшаяся система международных платежей стала рискованной.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, устоявшаяся система международных платежей стала рискованной.
В интервью РИА Новости Эльвира Набиуллина сообщила, что все большее число стран задумываются над альтернативой SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей – прим.).

«Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», – сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, существующая система международных платежей становится рискованной, что выступает преградой для заинтересованного в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений бизнеса. В таких условиях поиск альтернативных возможностей неизбежен.
Набиуллина также подчеркнула, что к российскому аналогу SWIFT подключились уже 159 иностранных участников из 20 стран. В настоящий момент Россия вместе с партнерами по БРИКС обсуждает взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.
Долгое время SWIFT выступала практически основной системой обработки банковских операций, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Еще в начале 2010-х годов разработка собственной системы казалась безумием: зачем, если многие банки мира пользуются одним универсальным инструментом? Это касается и разработки национальных платежных карт. Но затем ситуация кардинально изменилась. SWIFT стал еще одним инструментом политического давления, и многие страны начали это понимать», – подчеркнул депутат.

Альтернатива SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) – в России появилась еще в 2014 году, напомнил Немкин.

«При этом с осени 2023 года в России установлен запрет на использование SWIFT для осуществления банковских переводов внутри страны. С одной стороны, такой запрет – инструмент достижения бесперебойной работы всей финансовой системы и обеспечения безопасности обмена данными, а с другой – значимый стимул для полноценного перехода на отечественное решение», – пояснил депутат.

Мы не знаем, какие методы давления окажут на Россию завтра, поэтому уже сегодня должны быть готовы ко всему, говорит Немкин.

«И финансовый сектор здесь стоит на одном из первых мест. Спрос на альтернативные решения постепенно растет, и Россия может стать лидером в этом вопросе. Подключение стран к СПФС в текущих условиях демонстрирует положительный тренд и в дальнейшем будет только набирать обороты», – заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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