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Питерец.ру » Экономика » Готовятся заменить SWIFT

Готовятся заменить SWIFT

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36
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге разрабатывают платежную систему, которая станет альтернативой SWIFT

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице занимаются разработкой новой системы банковских платежей. Она станет альтернативой SWIFT, которая активно используется при международных переводах.

Новая система будет децентрализованной, что не предполагает сценария с отключением кого-либо. К такому шагу сподвигла текущая ситуация, когда несколько российских банков отключили от SWIFT. Альтернативные российские и китайские системы позволят обойтись без этого сервиса. Но у всех этих систем тоже есть регулятор. Значит, здесь тоже возможны ситуации с отключением.

Поэтому петербургские разработчики решили создать именно децентрализованную систему. Там будет задействована цепочка информационных блоков. В результате от новой системы нельзя будет кого-либо отключить. Это технологическое решение станет очень важным в контексте текущей ситуации на рынке.

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