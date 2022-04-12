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Питерец.ру » Экономика » В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT

В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT 

С 12 марта компания SWIFT отключила российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Наличие регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую организацию, ставит под сомнение надежность данного канала. Центр технологий распределенных реестров начал работу над созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий.

«Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику», — отметил директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков.

Каждая из стран-участниц хранит часть программного кода и базы данных, то есть является совладельцем системы, что полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. Технологии распределенных реестров, в частности блокчейн, выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости.

Несмотря на стремительное развитие технологий, сегодня все еще не существует абсолютно независимого и прозрачного способа передачи денег между странами и континентами. Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников.

Новый продукт Центра технологий распределенных реестров СПбГУ позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице. Это независимая система, которая не может извлекать прямую финансовую выгоду и создавать ограничения для отдельной страны или организации. Университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации этой идеи и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы, которая является распределенной, а значит, не имеет централизованной организации, управляющей всеми процессами.

Источник: СПбГУ
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