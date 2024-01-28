Путин и Лукашенко выступили перед гостями концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь обратились к гостям и участникам концерта-реквиема, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Концерт состоялся на стадионе «Газпром Арена».

«Сегодня особый день. Его значение ничем невозможно измерить, кроме тех чувств, которые испытал в январе 44-го, каждый житель измученного и героического блокадного города. Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобождён от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира», - сказал Президент России.

Владимир Путин подчеркнул – действия нацистов в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида.

«Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает, не выгодна настоящая, подлинная история», - подчеркнул Президент России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:

«Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев. Преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность. Судьба каждого из них - история духовного подвига». Он подчеркнул – правда о войне демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии.

«Это падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа», - сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подчеркнул - день Ленинградской Победы отмечают не только жители нашего города, но и вся Россия и бывшие союзные республики.

«Мы вспоминаем в этот день ленинградцев и всех, кто защищал наш город. Вспоминаем всех, кто отстаивал независимость всей нашей страны. Всех, кого убили и замучили фашисты. Не только ленинградцев, но и жертв Хатыни и Холокоста, всех погибших граждан Советского Союза. Наш город окружали войска 11 европейских государств. В Ленинграде погибло более миллиона человек, а в Белоруссии – более трех миллионов. Эти зверства нацистов мы не забудем. Два наших лидера – Президент России и Президент Республики Беларусь отстаивают историческую правду, те духовные ценности, которые заложены нашими предками, которые дают нам возможность сохранить свою историю, свой язык, свою культуру», - сказал Александр Беглов.

Почетными гостями концерта-реквиема стали ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Приглашены сотрудники предприятий, которые работали в годы блокады Ленинграда, а также жители и гости города.

Всего – 40 тысяч человек.

В программе концерта – выступления ведущих артистов и коллективов России – Александра Розенбаума, Константина Хабенского, Светланы Крючковой, Ильдара Абдразакова, Игоря Скляра, Юлии Пересильд, Владимира Машкова, Владимира Федосеева, Сергея Гармаша, Ярослава Дронова (Шаман), Василия Герелло, Ивана Бессонова, Григория Чернецова, Зары, Виталия Аксенова, воспитанников Академии русского балета имени А.Я.Вагановой, Духовного хора Санкт‑Петербурга, детского ансамбля «Перезовон», ансамбля баянистов Дворца учащейся молодежи.

В программе прозвучали произведения Василия Фатеева, который погиб в Ленинграде в 1942 году.

Художественный и музыкальный руководитель - Юрий Башмет.

Ведущие – Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.