Путин и Лукашенко выступили перед гостями концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь обратились к гостям и участникам концерта-реквиема, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Концерт состоялся на стадионе «Газпром Арена».
Владимир Путин подчеркнул – действия нацистов в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида.
«Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине.
Им мешает, не выгодна настоящая, подлинная история», - подчеркнул Президент России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подчеркнул - день Ленинградской Победы отмечают не только жители нашего города, но и вся Россия и бывшие союзные республики.
Почетными гостями концерта-реквиема стали ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Приглашены сотрудники предприятий, которые работали в годы блокады Ленинграда, а также жители и гости города.
Всего – 40 тысяч человек.
В программе концерта – выступления ведущих артистов и коллективов России – Александра Розенбаума, Константина Хабенского, Светланы Крючковой, Ильдара Абдразакова, Игоря Скляра, Юлии Пересильд, Владимира Машкова, Владимира Федосеева, Сергея Гармаша, Ярослава Дронова (Шаман), Василия Герелло, Ивана Бессонова, Григория Чернецова, Зары, Виталия Аксенова, воспитанников Академии русского балета имени А.Я.Вагановой, Духовного хора Санкт‑Петербурга, детского ансамбля «Перезовон», ансамбля баянистов Дворца учащейся молодежи.
В программе прозвучали произведения Василия Фатеева, который погиб в Ленинграде в 1942 году.
Художественный и музыкальный руководитель - Юрий Башмет.
Ведущие – Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.