Федеральная инициатива об ответственности чиновников за незаконные решения внесена в ЗакС Петербурга

Сегодня депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Андрей Рябоконь внес в петербургский парламент федеральную инициативу, предусматривающую ответственность чиновников за незаконные решения.
Она предусматривает установление административной ответственности чиновников вплоть до дисквалификации за нарушение прав граждан незаконными действиями или бездействием.
В настоящее время в любом спорном случае чиновнику проще отказать гражданину в реализации (защите) его права, поскольку за неправомерный отказ он не понесет какой-либо ответственности.
Безответственность порождает и нежелание должностных лиц разбираться в сложных нетипичных ситуациях. Это вынуждает граждан искать защиты в судах, на что они вынуждены тратить время и средства, а суды «перегружаются» административными делами.
Так, согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации за 2022 год, количество административных исков выросло почти на 20%. И рост административных исков фиксируется ежегодно.
По статистике, практически 40% административных исков об обжаловании незаконных решений должностных лиц удовлетворяется судами в пользу граждан.
Согласно законопроекту, за нарушение прав граждан действием или бездействием, а также решением, признанным таковым судом, руководителей и сотрудников госорганов предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 10 до 20 тысяч. Если чиновник неоднократно принимает оспоренные судом решения, Рябоконь предлагает дисквалифицировать такого чиновника.
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