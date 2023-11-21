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Питерец.ру » Общество » В Корабелке стартовала Неделя науки

В Корабелке стартовала Неделя науки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Неделя науки в СПбГМТУ: от роботов до 3D-печати

С 20 по 24 ноября в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) проходит ежегодная конференция и выставка «Неделя науки».

В этом году мероприятие посвящено актуальным проблемам науки и техники, а также роли студенчества в их решении. Открыл конференцию проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов. Он отметил, что в университете особое внимание уделяется вовлечению студентов в научную работу.

«Мы планируем развивать студенческие научные объединения вуза, сейчас их в университете 10. Будем поддерживать стартапы и кружковое движение, чтобы ребята приходили, бесплатно занимались и получали новые компетенции», - рассказал Денис Кузнецов.

В рамках конференции проходят научные сессии, посвященные различным отраслям науки. Студенты и ученые из СПбГМТУ и других вузов России представляют свои исследования в области кораблестроения, судостроения, океанологии, энергетики, информационных технологий и других. В фойе Конгресс-центра факультеты и институты СПбГМТУ представили свои разработки. В их создании принимали непосредственное участие студенты Корабелки. Так, Студенческое конструкторское бюро СПбГМТУ показало гостям «Недели науки» двух роботов: телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Вариола» и автономный необитаемый подводный аппарат «Акара».

Роботы предназначены для обследования подводных сооружений и объектов. Факультет кораблестроения и океанотехники представил мини-фолькбот «Крона» и гоночное судно «Березка». «Березка» - это композитный электроход, созданный в 2021 году. Лодка изготовлена из углепластика современным методом вакуумной инфузии.

Институт лазерных и сварочных технологий представил экспонаты, посвященные аддитивным технологиям. В частности, на выставке были представлены образцы 3D-печати, выполненные из различных материалов. «Неделя науки» - это уникальная возможность для студентов, ученых и представителей бизнеса познакомиться с новейшими разработками в области науки и техники. Мероприятие способствует популяризации науки и повышению интереса к ней молодежи.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СПбГМТУ
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