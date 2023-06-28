Морской технический университет открыл двери для школьников Мариуполя

С 26 по 29 июня проходят дни СПбГМТУ, в которых принимают участие выпускники школ Мариуполя. За это время более 400 ребят смогут познакомиться с университетом.

На церемонии открытия гостей приветствовал ректор СПбГМТУ Глеб Туричин. Он рассказал об истории университета, востребованности инженерного образования, а также о перспективных специальностях и программах, которые предлагает Корабелка.

Во время экскурсий по университету ребята познакомятся с факультетами и подразделениями вуза, примут участие в профориентационной игре «Ярмарка морских профессий» и деловой игре«Фабрика процессов», где в ходе моделирования сборки судов получат новые знания об основах бережливого производства. «Бережливое производство». Гостям расскажут про работу Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, покажут лаборатории Передовой инженерной школы и Инженерных классов. Про историю судостроения ребята узнают в Музее кораблестроения и кораблестроительного образования, а бороться с нештатными ситуациями на судне их научат в учебно-тренировочном центре «Гефест».