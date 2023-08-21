В Мариинском дворце начал работу всероссийский форум «Битва за умы», организованный в рамках проекта партии «Единая Россия» при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Основной темой обсуждения была заявлена реализация Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

К участию были приглашены сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, представители министерств просвещения, культуры, иностранных дел, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роскомнадзора, Россотрудничества, главы субъектов РФ и др.

К участникам форума обратился спикер петербургского парламента Александр Бельский.

- Само название форума говорит о том, что вы ставите перед собой серьезную и амбициозную задачу. Мы много сейчас говорит о том, каким путем должна идти наша страна и наше общество. Законодательное Собрание сейчас активно взаимодействует с нашими новыми регионами, и мы видим, что можем многому у них поучиться. Они прошли через тяжелые испытания, чтобы сохранить свою культуру и традиционные ценности, отстояли их в непростой борьбе. И там ведется воспитание граждан. Встречаясь с педагогами из Мариуполя, я спросил их, чем еще мы можем помочь школам города-побратима. И они попросили дополнительно прислать карты Российской Федерации. При взгляде на них ребята осознают, насколько огромная и великая страна Россия, раскинувшаяся от Калининграда до Владивостока. Наша борьба за умы складывается из таких простых, но очень важных шагов. Мы видели, как переформатировали сознание людей на Украине, со школьных учебников подменяя историю, делая героями нацистских пособников. И натравили новые поколения на своих братьев. Мы должны понимать, как это произошло и вырабатывать меры противодействия пропаганде разрушения. Наши ценности проверены временем. Мы – страна с тысячелетней историей. И очень важно, чтобы мы могли правильно донести эти истины до наших детей. Еще один важный момент: сегодня, когда Президент России Владимир Владимирович Путин задал вектор построения многополярного мира, к нам присоединяется на этом пути огромное количество стран мира. Они ценят наши традиции, наши принципы взаимоуважения, партнерства, а самое главное, созидания, - сказал Председатель ЗС СПб. Александр Бельский пожелал собравшимся плодотворной работы.

Участников форума также приветствовал по видеосвязи заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов, назвавший укрепление традиционных ценностей гарантией национальной безопасности России.

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки «Гражданское самосознание и культурный суверенитет», «Информационный суверенитет государства и личности», «Семейные ценности и демографическая политика», «Здоровье нации», «Клуб друзей России».