Депутат Заксобрания Алексей Цивилёв попросил полицию проверить безопасность школьных стадионов

Депутат фракции «Единой России» в городском парламенте Алексей Цивилёв обратился в главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой проверить безопасность школьных стадионов. О том, что спортивные площадки, предназначенные для занятий школьников, по вечерам занимают посторонние люди, сообщили жители в социальных сетях.

Среди примеров — одна из школ на Ленинском проспекте в Кировском районе. Петербуржцы пожаловались, что на стадионе собираются компании взрослых людей, иногда — со спиртными напитками. Единоросс отметил, что речь идет о пришкольной территории, закрытой для свободного посещения.

«Очевидно, что на огороженный стадион посторонние попадают в обход запретов. Попросил полицию проверить, везде ли закрыты школьные стадионы. Если граждане сообщают, что где-то нарушения происходят регулярно, — это повод для рейдов. Тем более, если речь идет о распитии спиртного, в том числе массовом. Нужно установить видеокамеры, если их нет», — рассказал Алексей Цивилёв.

Депутат добавил, что будет держать ситуацию на контроле.