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Питерец.ру » Общество » «Под крылом Петербурга»: Дом национальностей помогает адаптироваться иностранным гражданам

«Под крылом Петербурга»: Дом национальностей помогает адаптироваться иностранным гражданам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
«Под крылом Петербурга»: Дом национальностей помогает адаптироваться иностранным гражданам

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось информационно-культурное мероприятие «Под крылом Петербурга», главная задача которого — помочь иностранным гражданам адаптироваться в нашем городе и получить необходимую помощь. Такие встречи уже стали доброй традицией Санкт-Петербургского Дома национальностей и Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

На площадке миграционного центра «Южный» собрались около 1000 иностранных граждан, которые в режиме одного окна смогли получить полный комплекс услуг, позволяющих быстро адаптироваться в новом городе, приспособиться к местным условиям и преодолеть языковой барьер: проконсультироваться по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, здравоохранения и налогообложения. Разобраться в этом помогли эксперты — от специалистов администрации района, правоохранительных органов и некоммерческих организаций до медицинских работников.

В ходе торжественной части всех собравшихся поприветствовали заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт Петербурге Андрей Друшляков, заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Павел Бурмистров и директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов. Торжественную часть мероприятия в прямом эфире посмотрели 6 000 человек и ссылка: clck.ru/34iZbG.

«Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашей встрече «Под крылом Петербурга». Санкт-Петербург с теплотой принимает всех наших гостей, и если кто-то хочет остаться здесь жить, добро пожаловать! Мы всегда рады принять в наши объятия, поделиться знаниями и помочь адаптироваться. Уже на протяжении почти десяти лет мы собираемся, чтобы ответить на волнующие вас вопросы. Я желаю всем участникам не только найти решения, но и просто приятно провести время», — обратился к гостям директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов.

В завершении мероприятия участники смогли познакомиться с традициями русского чаепития и попробовать настоящую полевую кухню — гречневую кашу с тушеным мясом. Особым подарком стала концертная программа с участием национальных творческих коллективов. А маленьких гостей ждала развлекательная программа: мастер-классы по росписи деревянных ложек, аквагрим и интерактив с героями русских сказок.

Следующее мероприятие «Под крылом Петербурга» пройдет 21 августа на территории базы «Софийская».

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