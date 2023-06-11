Информационно-культурное мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»

15 июня с 11:00 до 15:00 на территории миграционного центра «Южный» (ул. Кубинская д.77) пройдет мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга», приуроченное ко Дню России.

«Под крылом Петербурга» – это возможность окунуться в историю русской культуры, оказаться на самом настоящем русском чаепитии, станцевать народные танцы и даже бросить вызов самому себе в интеллектуальной викторине!

Также для участников мероприятия приготовлены консультации по вопросам получения социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи. А маленьких гостей ждем развлекательная программа: мастер-класс по росписи деревянных ложек, аквагрим и твистинг.

Каждый участник сможет познакомиться с традициями русского чаепития и попробовать настоящую полевую кухню. Особым подарком станет концертная программа с участием национальных творческих коллективов, а также интеллектуальная викторина о России. Победителям викторины будут вручены ценные призы.

Вход и участие бесплатное.

Мероприятие организовано Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Следующее мероприятие из цикла планируется 21 августа на территории овощной базы «Софийская»