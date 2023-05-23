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В Мариинском дворце наградили победителей детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце наградили победителей детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу».

В Мариинском дворце состоялась церемония награждения победителей детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу». В мероприятии приняли участие депутат, член организационного комитета акции Андрей Горшечников, художественный руководитель проекта, член Ассоциации искусствоведов России Владимир Головачёв, лауреаты и дипломанты конкурса, а также их педагоги-наставники.

— В резиденции петербургского парламента собрались лучшие юные художники Северной столицы. В лидеры по количеству участников вышли Приморский и Курортный районы. Благодарю организаторов проекта, одарённых детей, их неравнодушных родителей и педагогов-наставников. Вы вносите неоценимый вклад в сохранение памяти о том, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма, — сказал Андрей Горшечников.

В ходе мероприятия благодарственные письма депутата и награды получили 12 детей, в том числе 5-летний Афанасий Глазков и 8-летняя Лада Литвина.

Дипломами также были отмечены детский сад №76 Приморского района, а также школы №324 и №541 Курортного района. Депутат поблагодарил соорганизаторов проекта — Молодёжное общественное движение «СТЕРХИ» и его маленьких волонтёров Варвару и Ульяну Севернюк.

Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу» проводится ежегодно уже 11 лет и охватывает все регионы России и другие страны. Юным участникам предлагается создать рисунок, а также, побеседовав со старшими, написать небольшое эссе, рассказывающее о судьбе родных и близких в годы войны. В этом году акция собрала рекордное количество конкурсантов — более 945000 человек.

Источник: ЗАКС
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