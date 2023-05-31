Депутаты ЗакС Петербурга приняли в первом чтении законопроект о реформе городского такси

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о реформе городского такси. Авторы документа – Алексей Цивилёв, Ольга Герасина и Михаил Барышников – предлагают, в частности, ввести единые реестры машин, служб заказа и перевозчиков, допустить в эту сферу самозанятых, а также установить обязательный для всех цвет автомобилей. В течение пяти лет петербургское такси должно стать белым с жёлтой полосой. Главы парламентских фракций рассказали, какие поправки ещё необходимы и какие сложности могут возникнуть при реализации этой идеи.

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания:

– Нужно наводить в этой сфере порядок. В первую очередь, речь идёт о безопасности движения и перевозок. Необходимо также решать проблему так называемых «зазывал». Этот вопрос требует контроля и совместной работы с администрацией РЖД и «Пулково». Еще один пробел – должны быть места для парковок такси, остановки для людей, которые ожидают, например, прилёта самолётов. Одно из самых обсуждаемых положений законопроекта — цвет машин. Моё мнение: белый цвет это, во-первых, красиво. Единый внешний вид авто станет такой же визитной карточкой города, как лазурные автобусы. К тому же белый кузов обычно обходится дешевле, а значит, обновить автопарк будет проще. На перекрашивание автомобиля дается 5 лет. Думаю, это достаточно гуманный переходный период.

Павел Крупник, «Единая Россия»:

– Я за то, чтобы как можно меньше регламентировать то, что регулируется само собой. Цвет – не самый важный показатель, и конкуренция здесь не помешает. К примеру, если мы привыкли к жёлтому такси, знаем, что водители неплохо работают, мы и будем его выбирать. Сейчас нет необходимости, чтобы такси было узнаваемым: мы не «голосуем» на улицах, а заказываем услугу через приложение. Кроме того, в городе большое количество бизнес-такси. Вы представляете, что значит перекрасить дорогие, серьёзные машины? Более важен другой аспект – чтобы водитель был подготовлен к работе в такси. Я не раз сталкивался с теми, кто не владеет русским языком, либо не знает города. Вот эти вопросы и нужно поднимать.

Роман Кононенко, КПРФ:

– Проблема «зазывал», которые навязчиво пристают и предлагают свои услуги на территории вокзалов и аэропорта, есть, но она не существенная. Для себя я выработал рецепт противодействия – это полное игнорирование. Не вижу также большой беды в том, что водители такси не разговаривают на русском языке. Личный опыт – ехал на такси, водителем которого был гражданин Индии. Русского он не знал, только английский, но при этом аккуратно вел машину, был вежливым и обходительным. Прежде всего необходимо обратить внимание на ограничения, которые вводятся на экологический класс безопасности автомобилей. «Автовазу» в качестве меры противодействия санкциям разрешили выпускать автомобили экологического класса безопасности «ноль». В случае принятия законопроекта без должных поправок мы исключаем возможность использования отечественных автомобилей в такси нашего города.

Марина Шишкина, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ

–Я уже в третий раз возвращаюсь к идее депутатских слушаний. Была инициатором того, чтобы слушания, как высшая форма дискуссии по социально-значимым темам, проводились по всем вопросам транспортной реформы: строительство метро, платные парковки, социальный транспорт и т.д. Принимать такие серьёзные законы можно только после большого коллективного обсуждения. В данном случае видны «уши» некоторых бенефициаров. Мы жалуемся, что у нас нет малого и среднего бизнеса, и сами разрабатываем не антитрастовое, а трастовое законодательство. К сожалению, законопроект не способствует диверсификации бизнеса. Есть опасения, что под благим предлогом безопасности мы этот рынок подзатушим. С другой стороны, такси – это элемент культуры мегаполиса и визуальное оформление машины очень важно. Я, как болельщица «Зенита», предложила бы сине-бело-голубой вариант.

Павел Иткин, ЛДПР:

– Законопроект актуален и нацелен на то, чтобы сделать такси безопаснее. По поводу цвета: когда подъезжает автомобиль странной раскраски и странного состояния, это уже вызывает опасения. Переходный период на новый цвет большой, длительный. Это только начало пути по нормализации взаимоотношений между пассажирами, водителями и агрегаторами. Сам часто сталкивался с ситуацией, когда от агрегатора при возникновении проблемных вопросов ничего не добиться. Тому пример – история моих родителей, которые ехали в такси. Водитель грубо нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения. Еще один аспект, который можно решить при помощи законодательного регулирования, – это права таксистов, которые зачастую перерабатывают и садятся за руль усталыми. О регулировании тарифов и цен на такси пока рано говорить, этот вопрос решается с помощью цифровых технологий и алгоритмов с учётом спроса, погодных условий и пробок. Но, безусловно, не должно быть ситуаций, когда человек рассчитывает на услугу за определенную стоимость и потом видит, что эта цена возросла в несколько раз.

Дмитрий Павлов, «Новые люди»:

– Если мы возьмём статистику количества ДТП, то увидим что аварий с участием белых автомобилей меньше всего. Сам законопроект вызвал большую дискуссию, что говорит о его важности. Возможно, излишними являются нормы соответствия автомобиля эко-классу Евро-4, Евро-5. Здесь потребуются поправки, которые позволят и нашим машинам соответствовать новому регламенту. Думаю, к осени мы законопроект доработаем.

Александр Шишлов, «Яблоко»:

– Главное в законопроекте – вводится необходимость реестра автомобилей и водителей, однако огромное количество вопросов, которое сегодня прозвучало, говорит о том, что проект требует доработки. В первую очередь должны быть созданы условия для безопасной и комфортной эксплуатации такси в городе. В документе нет многих положений, установленных федеральным законом. Ряд полномочий, которые должны обсуждаться именно в Законодательном Собрании, почему-то предлагается передать на уровень исполнительной власти. Что касается цвета – это не самый главный вопрос. Учитывая то, как город убирается, белый цвет может превратиться в какой-нибудь серый. Мы не поддержали законопроект, он сырой, вызвал много вопросов. Будем подавать существенные поправки к нему.