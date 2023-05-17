20 мая Исторический парк «Россия – Моя история» традиционно примет участие во Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев»

В этот день все желающие смогут провести увлекательный вечер вместе с нами! Ведь мы подготовили интересную программу для любителей ночных музейных приключений!

Любая хозяйка скажет, что рецепт – не просто инструкция, а опыт, который бережно передается из рук в руки. Участникам Ночи Музеев выпадет возможность завладеть редким «Рецептом неповторимого города» и узнать, что добавило «соли» Санкт-Петербургу, а что стало настоящей перчинкой.

Город на Неве – музей под открытым небом, столица русского балета и оперы, а также научный центр. Какие опыт и наследие еще делают его неповторимым?

Итак, программа «Рецепт неповторимого города» включает:

Одноименную тематическую экскурсию в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития»;

Музыкальный концерт: классические произведения и современные аранжировки в исполнении профессиональных музыкантов;

Лотерею с памятными сувенирами.

Также для свободного посещения будут открыты все действующие на момент проведения мероприятия экспозиции, кроме экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

Тематическая экскурсионная программа «Рецепт неповторимого города» в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития» пройдет по сеансам.

Начало сеансов: 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:00.

С 20.00 до 21.00 в атриуме состоится концерт симфонического оркестра "Созвездие" под руководством дирижера Иосифа Нурдаева. В программе прозвучат произведения композиторов Клода Дебюси, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина и других. Вход на концерт осуществляется по билету Ночи музеев.

В программе примет участие МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА ILONAMODELS_SPB под руководством Илоны Коваль. В специальной фотозоне модели школы в копиях костюмов Царской семьи Романовых, предоставленных Мастерской Елены Русановой, будут общаться с гостями и участвовать в фотосессиях.

Вход на Ночь музеев по билетам, которые можно приобрести на сайте акции: https://www.artnight.ru