В Петербурге депутаты обсудили возможность запрета продажи несовершеннолетним вейпов

В Мариинском дворце состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию действующего законодательства в части ограничения продажи никотинсодержащих жидкостей и устройств для их доставки. Группа создана при парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности. В неё вошли депутаты, представители правоохранительных органов, комитетов исполнительной власти и Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Парламентарии предложили внести изменения в региональное законодательство, а именно проработать возможность полного запрета продажи электронных устройств в Санкт-Петербурге, а также запретить их использование на территории отдельных организаций. Речь идёт в первую очередь о социальных объектах здравоохранения и образования.

— После резонансных ситуаций в городе, связанных с гибелью нескольких подростков предположительно от употребления курительных смесей, проводится комплексный анализ в целом всей этой отрасли. К сожалению, мы видим ряд упущений в действующем законодательстве. Они позволяют несовершеннолетним покупать электронные устройства, в том числе для употребления никотинсодержащих жидкостей, — сказал председатель профильной комиссии Константин Чебыкин.

Как отметил депутат, в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» указывается допустимая дозировка никотина в жидкостях: 20 мг/мл. Однако в розничной продаже есть специальные бустеры: никотиновые концентраты, которые можно добавлять куда угодно, в том числе в безникотиновые курительные смеси. Учитывая, что каждая электронная сигарета рассчитана на 1500 затяжек, а количество концентрата, который добавляют в устройства, проконтролировать нельзя, создаются реальные риски для жизни и здоровья молодёжи, считают народные избранники.

Грань между никотинсодержащими и безникотиновыми устройствами стала условной. Более того, как рассказала представитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская, результаты исследований никотинсодержащих жидкостей зачастую могут показывать неожиданные результаты.

— В 2021 году мы исследовали 53 пробы, в 32-х из них мы получили превышение концентрации никотина в 2-2,5 раза. Кроме того, был выявлен ряд других химических веществ, которые не были вынесены на официальную маркировку. Это метаболиты растений и парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, — сказала Инна Соколовская.

Также на заседании были рассмотрены общественные инициативы: снятие моратория на проверки магазинов, содержащих продукцию для курения электронных устройств и жидкостей, возможность дистанционного приобретения подобной продукции через авторизацию на портале «Госуслуги» и ряд других.

Кроме того, участники обсуждения решили подготовить основу для создания проекта закона по расширению полномочий сотрудников органов внутренних дел на составление протоколов об административных правонарушениях за продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей подросткам.