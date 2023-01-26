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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отметили волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи

В Петербурге отметили волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургское реготделение «Единой России» отметило волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи

В качестве добровольцев отправиться в другие регионы страны готова половина слушателей курса

Первые пятнадцать петербуржцев закончили обучение по программе подготовки волонтеров «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров». Программа была разработана практикующими специалистами РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве. Её практическая часть для жителей Северной столицы была организована на базе Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1».

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», главный врач городского кожно-венерологического диспансера Яна Кабушка и директор Медицинского колледжа № 1 Ирина Бубликова от имени руководителя петербургского отделения партии, депутата Госдумы Сергея Боярского вручили благодарности первой группе обученных волонтеров.

В рамках теоретического курса слушатели изучали основы знаний по уходу за пострадавшими и ранеными, оказание им первой помощи, мониторинг состояния пациентов и основы санитарного содержания помещений, оборудования, инвентаря. Обучение практической части включало изучение правил транспортировки и перемещения пациента, порядка проведения сердечно-легочной реанимации, разные виды перевязок «пострадавших». При записи на обучение волонтер, заполняя анкету, сообщал о возможности выезда в другие регионы. В стартовой группе около половины состава подтвердили такую готовность.

Как отметила Яна Кабушка, по данным анкет, заполненных на сайте Высшей партийной школы «Единой России», из Санкт-Петербурга зарегистрировались на обучение 128 человек, из них около 80% были готовы пройти практическую часть обучения. Высказали желание поехать в качестве волонтера в другие регионы 43%.

«Сегодня уже более 30% желающих прошли и теоретическую, и практическую части обучения. Работа в этом направлении продолжается. Ближайший практический курс запланирован на 28 января», - рассказала Яна Кабушка.

Напомним, Женское движение «Единой России» совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И.Пирогова дали старт первому потоку курсов сестринского дела для волонтёров-девушек в октябре 2022 года. Обучение проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее». По словам организаторов, после учебы желающие девушки-добровольцы смогут присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России» на новых российских территориях.

Источник: Единая Россия
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