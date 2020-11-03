«Ночь искусств» в музея Ленинградской области

Онлайн и офлайн мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств» в этом году связаны общей темой — «Символы».

С полудня и до вечера зрителей ждут выставки, мастер-классы, конкурсы, поэтические встречи в музеях, а также онлайн-трансляции в музейных аккаунтах в социальной сети ВКонтакте.

«Живые» встречи проведут Лужский историко-краеведческий музей, Ивангородский музей и Сосновоборский художественный музей современного искусства.

В Лужском музее в 17.00 откроется выставка «Формула поэзии», посвящённая творчеству поэта Семёна Надсона.

Ивангородский музей проведет вечернюю и ночную экскурсию по средневековой крепости — для желающих побывать в музее необходимо заказать разрешение по телефону: 8-81375-51-792.

В Сосновоборском музее в 19.00 откроется выставка живописи современного петербуржского художника Ольги Ярославцевой «Символы города», а 21.00 в выставочном зале музея пройдет мастер-класс «Каменные цветы».

С поэтического марафона «Сезоны любви» начнется в 12.00 онлайн программа в аккаунте Лужского музея в социальной сети ВКонтакте .

Музей «Дом станционного смотрителя» в 16.00 познакомит подписчиков аккаунта с коллекцией живописи Сиверского художника Д.С. Паныча из фондов музея. В 19.00 начнется мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

В 17.00 Сланцевский историко-краеведческий музей на странице сообщества совершит виртуальную прогулку по выставке «Белая полоса» художника Оксаны Городецкой, а с 17.30 до 18.30 здесь же пройдет конкурс «Сланцевская земля в работах местных художников». Участникам предстоит угадать, какое место на ней изображено, и дать ответ под фотографией. Итоги конкурса будут подведены на странице сообщества 5 ноября в 12.00.

В 18.00 в аккаунте музея «Домик няни А.С. Пушкина» начнется мастер-класс по изготовлению куклы-оберега в видео-формате.

В это же время Музей истории города Шлиссельбурга на своей онлайн-площадке презентует книгу современного итальянского писателя Давиде Морозинотто «Дневники Виктора и Нади. Ленинград 1941».

Киришский историко-краеведческий музей в 18.00 музей ждет на виртуальную экскурсию по выставке картин преподавателя Киришской школы искусств, художника Тамары Гриценко, а в 19.00 подписчики познакомятся с живописными работами из фондов музея. В 20.00 начнется блок «Кружевные узоры Захожья», посвященный старинным народным промыслам. В 21.00 состоится мастер-класс по коклюшечному кружевоплетению «Кружевной конь». В 22.00 стартует видео-презентация Т.А. Ершовой «Создание сколка «Берегиня» на основе старинных знаковых изображений».

С 18.00 до 23.00 на онлайн-площадках Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея ВКонтакте и Facebook представят фильмы «Маршалы Победы», «Орден Отечественной войны I степени» и «Оружие Победы».

Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова в 22.00 познакомит с коллекцией силуэтов из семейного альбома Римских-Корсаковых.

Сосновоборский художественный музей в 20.00 проведет онлайн-экскурсию «Цветосимволы», посвященную выставке произведений живописи художников Ленинградской области.

В 22.00 Музей-усадьба «Суйда» начнет видеопрезентацию выставки «Петровское и Михайловское – вотчина Ганнибалов на Псковщине. Из фондов Пушкинского заповедника» в официальной группе музея .