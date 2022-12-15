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Питерец.ру » Общество » В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям

В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
В Петербурге обсуждают вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям

В Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина начала работу III Международная конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Участников пленарного заседания приветствовал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что уже более двух с половиной лет борьба с коронавирусной инфекцией остается одним из главных направлений работы всей системы здравоохранения.

«Пандемия потребовала коренной перестройки неинфекционных больниц. В Петербурге было перепрофилировано более 20 медицинских учреждений. На пике пандемии было развернуто более 12 тысяч коек. Мы первыми в России стали строить стационары-трансформеры, построили 5 таких стационаров. Был получен бесценный опыт организации тестирования. Вся инфраструктура, которая была создана для борьбы с Covid-19, сохраняется по сей день – не только в стационарах, но и в поликлиниках и лабораториях. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация остается сложной. По данным Роспотребнадзора, растет заболеваемость Covid-19, ОРВИ и гриппом. В Петербурге развернуто уже 900 коек для лечения детей от ОРВИ и гриппа, перепрофилировано три стационара.

Губернатор поблагодарил за сотрудничество главу Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача России Анну Попову и руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу Наталию Башкетову за поддержку, своевременные рекомендации по организации медицинской помощи жителям города и работы системы образования, продуманные и взвешенные решения по введению ограничительных мер.

«Мы научились справляться со всеми вызовами благодаря слаженному взаимодействию системы здравоохранения, Роспотребнадзора, научных и образовательных организаций», - сказал Александр Беглов.
Источник: Администрация Петербурга
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