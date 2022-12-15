В Петербурге обсудили вопросы противодействия Covid-19 и другим инфекционным заболеваниям

В Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина начала работу III Международная конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Участников пленарного заседания приветствовал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что уже более двух с половиной лет борьба с коронавирусной инфекцией остается одним из главных направлений работы всей системы здравоохранения.
Он подчеркнул, что эпидемическая ситуация остается сложной. По данным Роспотребнадзора, растет заболеваемость Covid-19, ОРВИ и гриппом. В Петербурге развернуто уже 900 коек для лечения детей от ОРВИ и гриппа, перепрофилировано три стационара.
Губернатор поблагодарил за сотрудничество главу Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача России Анну Попову и руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу Наталию Башкетову за поддержку, своевременные рекомендации по организации медицинской помощи жителям города и работы системы образования, продуманные и взвешенные решения по введению ограничительных мер.