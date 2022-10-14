Просмольненский блогер Камнев возмущен ситуацией с платными парковками в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга практически полностью отсутствует возможность оформления удостоверения на пользование зоной платной парковки. Об этом в своем Telegram-канале пишет блогер Николай Камнев, известный ранее своей просмольнинской позицией.

«Возле дома будет платная парковка с ноября. Неделю назад попробовал подать заявление электронное на парковочное разрешение: впечатление такое, что его составлял психически больной человек и искаженным восприятием реальности - эргономика? Не слышали! Одна только попытка найти применимый ко мне вариант адреса заняла чуть ли не час и потребовала изучения карты», — возмущается Камнев.

Блогер также раскритиковал работу чиновников комитета Смольного по транспорту, которые абсолютно не учитывают в своей работе интересов горожан.

Отмечается, что, расширяя зону платной парковки Смольный утвердил в два раза меньше машиномест, чем разрешений на парковку, что вызвало серьезные опасения у петербуржцев.

При этом ранее в своих публикациях Николай Камнев неоднократно демонстрировал свою лояльность ко всем решениям администрации губернатора Петербурга Александра Беглова.