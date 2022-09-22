Экзотические попугаи и пауки отправились из Петербурга в Магаданскую область

В аэропорту Пулково государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели предполётный контроль 22 корелл и 6 пауков-птицеедов. Птицы и пауки отправлялись из Санкт-Петербурга в адрес индивидуального предпринимателя из Магаданской области.

В ходе проведения ветеринарного контроля должностные лица Управления проверили состояние здоровья попугаев и пауков, условия транспортировки, документы и подтвердили их полное соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС.

После завершения предполётных процедур 22 кореллы и 6 пауков-птицеедов отправились в Магаданскую область.