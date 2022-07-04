Россельхознадзор проконтролировал отправку 10 пауков-птицеедов из Петербурга в Красноярский край

В минувшую субботу 2 июля в грузовом терминале аэропорта Пулково должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора была проконтролирована отправка 10 пауков-птицеедов из Санкт-Петербурга в адрес индивидуального предпринимателя из Красноярского края.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор убедился, что пауки перевозятся без нарушений и соответствуют всем ветеринарным требованиям ЕАЭС. После завершения всех процедур они отправились в адрес получателя.

Стоит отметить, что данный вид пауков довольно распространён в природе и проживает практически на всей территории земного шара, однако в Европе встречается редко. Широко распространенно содержание пауков-птицеедов в качестве экзотических домашних животных.

Всего с января по июнь 2022 года в грузовом терминале Пулково был проведён ветеринарный контроль 3 пауков-птицеедов. Все они перемещались из Санкт-Петербурга в Якутию и Магаданскую область.