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Россельхознадзор проконтролировал отправку 10 пауков-птицеедов из Петербурга в Красноярский край

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 10 пауков-птицеедов из Санкт-Петербурга в Красноярский край

В минувшую субботу 2 июля в грузовом терминале аэропорта Пулково должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора была проконтролирована отправка 10 пауков-птицеедов из Санкт-Петербурга в адрес индивидуального предпринимателя из Красноярского края.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственный инспектор убедился, что пауки перевозятся без нарушений и соответствуют всем ветеринарным требованиям ЕАЭС. После завершения всех процедур они отправились в адрес получателя.

Стоит отметить, что данный вид пауков довольно распространён в природе и проживает практически на всей территории земного шара, однако в Европе встречается редко. Широко распространенно содержание пауков-птицеедов в качестве экзотических домашних животных.

Всего с января по июнь 2022 года в грузовом терминале Пулково был проведён ветеринарный контроль 3 пауков-птицеедов. Все они перемещались из Санкт-Петербурга в Якутию и Магаданскую область.

Источник: Россельхознадзор
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