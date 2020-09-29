В аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль 28 попугаев какаду

28 сентября в грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль 28 попугаев корелл перед отправкой птиц самолетом в другой регион страны.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было. Попугаи были отправлены петербургской компанией, занимающейся торговлей живыми животными, в адрес индивидуального предпринимателя из Магаданской области.

Корелла – попугай семейства какаду длиной до 33 см с хвостом и весом около 100 г.