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Питерец.ру » Общество » В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль

В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В Санкт-Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль сотрудников Управления Россельхознадзора

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 585 попугаев. Декоративные птицы следовали из Киргизии в Московскую область.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственным инспектором было установлено, что птицы здоровы, перевозятся без нарушений и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на территорию Российской Федерации.

После завершения всех необходимых процедур 585 попугаев отправились в Подмосковье. Всего с начала года в грузовом терминале Пулково был проведён ветеринарный контроль 1405 декоративных птиц.

Источник: Россельхознадзор
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