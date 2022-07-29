В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 585 попугаев. Декоративные птицы следовали из Киргизии в Московскую область.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственным инспектором было установлено, что птицы здоровы, перевозятся без нарушений и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их ввоза на территорию Российской Федерации.

После завершения всех необходимых процедур 585 попугаев отправились в Подмосковье. Всего с начала года в грузовом терминале Пулково был проведён ветеринарный контроль 1405 декоративных птиц.