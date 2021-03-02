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Питерец.ру » Общество » Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково

Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково и отправились в Ленинградскую область

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге в грузовом терминале аэропорта Пулково государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль четырёх кошачьих лемуров. Экзотические приматы прилетели из Новосибирского зоопарка в адрес индивидуального предпринимателя.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностные лица Управления установили, что животные здоровы и хорошо себя чувствуют, а ветеринарные документы оформлены без нарушений.

После прохождения всех процедур кошачьи лемуры продолжили следование в адрес получателя в Приозерский район Ленинградской области.

Источник: Россельхознадзор
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