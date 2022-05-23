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Питерец.ру » Общество » Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России

Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России

0
41
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России

Уборные в гимназии № 227 и школе № 603 Санкт-Петербурга стали худшими в России согласно антирейтингу Domestos. Данные опубликованы на официальном сайте программы.

Лидером списка стала школа № 603, которая набрала 804 голоса против состояния туалетов. На втором месте оказалась гимназия № 227, за которую отдали голоса 780 человек. Оба образовательных учреждения расположены во Фрунзенском районе Северной столицы.

Журналисты не стали публиковать фотографии уборных, но пояснили, что с их стен отваливалась плитка, сантехника находилась в ненадлежащем состоянии, не было кабинок, а трубопровод нуждается в полной замене.

Эта ситуация наглядно демонстрирует отношение чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова к состоянию образовательных учреждений. Глава города и его команда в очередной раз сэкономили на ремонте - им займутся организаторы мероприятия.

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