ента новостей

15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
15:13
В Песочном пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья
13:21
Фестиваль добра «Друг другу» online
11:24
Больше тысячи зараженных
11:15
Самые популярные способы угонов авто в России в этом году
11:05
В Ленобласти задержан подозреваемый в угоне иномарки
10:53
Что думают о «четырехдневке»?
10:49
В Петербурге таксиста подозревают в ограблении пассажирки
10:40
В Петербурге создали межпоколенческие команды из городских активистов
10:31
В «Ночь искусств» в Библиотеку Гоголя придут куклы
15:30
В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах
15:20
Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны
15:15
Авиационные спасатели ЗВО отработали эвакуацию пострадавших беспарашютным способом в ходе тренировки в Санкт-Петербург
15:14
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:41
Продажи мощных авто выросли
08:11
Проверка без предупреждения
11:26
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам полумиллиона рублей
11:21
В Петербурге пенсионерка отдала «юристам» 800 000 рублей
10:40
Выставка «Коммунальный Петербург»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Эксперт: мы теряем глобальный взгляд на проблему аутоиммунных заболеваний

Эксперт: мы теряем глобальный взгляд на проблему аутоиммунных заболеваний

0
28
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Биокад
Одной из ключевых тем научно-практической конференции Biotechclub стало обсуждение подходов к лечению аутоиммунных заболеваний.

«Таргетная терапия уверенно замещает неспецифические иммуносупрессивные препараты, и, таким образом, постепенно становится частью основного подхода к лечению аутоиммунных заболеваний, — рассказал Владимир Краснов, к. м. н., доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России. — По моему мнению, на сегодня существует два основных перспективных направления в области терапии аутоиммунных заболеваний. Первое заключается в применении последовательной, поликомпонентной таргетной терапии заболевания, направленной на разные звенья его патогенеза. При этом подход должен быть индивидуализированным с учетом возможного наличия у пациента еще одного коморбидного, в том числе аутоиммунного заболевания. Широко обсуждается генетически детерминированная предрасположенность к срыву иммунной толерантности. Поэтому вторую перспективу я вижу в поиске универсальной молекулы, запускающий все аутоиммунные заболевания в самом начале. Где-то есть мишень, воздействие на которую позволило более эффективно на ранних этапах предупреждать развитие одного-двух-трех заболеваний у конкретного пациента».

Эксперт с сожалением добавил, что к решению задачи полного исцеления пациентов с аутоиммунными заболеваниями современная медицина пока не подошла. В отличие от многих инфекционных заболеваний, ученые не знают, что именно запускает механизм аутоиммунной болезни. Современные препараты воздействуют на звенья патогенеза, но не влияют на этиологический фактор.

«Рано или поздно воздействие на более раннее звено патогенеза, более универсальное, возможно позволит нам приблизиться и к этиологическому фактору», — добавил невролог.

По мнению специалиста, сегодня многие врачи теряют системный подход в лечении пациентов: «Последнее время, работая в разных отраслях медицины, специалисты работают в узких нишах. Неврологи, гематологи, онкологи говорят, что это не их патология, и отправляют к специалисту другого профиля, а тот перенаправляет дальше. Такие конференции как Biotechclub позволяют нам послушать разных специалистов и найти точки соприкосновения, причем, не просто клинические точки соприкосновения, а именно таргетно-молекулярные точки соприкосновения, где бы мы могли совместно работать». Владимир Краснов также добавил, что было важно, например, получить информацию, что в лечении псориаза могут использоваться препараты, теоретически способные ухудшить течение рассеянного склероза. А при условии, что пациент имеет как правило не одну, а несколько аутоиммунных патологий, проблема учета коморбидности в современной медицине носит довольно масштабный характер. Поэтому обмен опытом в такой тесной обстановке полезен, интересен и необходим.

В треке по аутоиммунным заболеваниям в конференции также участие приняли Сергей Лукьянов, ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Дмитрий Чудаков, заведующий отделом молекулярных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Владислав Хайрутдинов, доцент кафедры дерматологии и венерологии Военно-медицинской академии, Булат Бакиров, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 Башкирского государственного медицинского университета, Инна Гайдукова профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, модератором сессии стала Арина Зинкина-Орихан, руководитель отдела клинической разработки "Аутоиммунные и орфанные заболевания" биотехнологической компании BIOCAD.

«Это наш первый опыт проведения Biotechclub в таком формате, — рассказала Арина Зинкина-Орихан, — и довольно успешный! Мы смогли привлечь максимальное число участников, сократив при этом их временные затраты. Интересно, что многие проблемы вне зависимости от специализации врачей, занимающихся лечением аутоиммунных заболеваний, очень похожи: применение препаратов при ряде заболеваний и/или у определенных пациентов вне рамок официальных показаний (off-label), проблема приверженности больных к лечению и роль пациентских организаций, ведение беременных с такими заболеваниями и многое другое. Самое главное, что эти проблемы обсуждаются, а значит у нас есть шанс в уже в обозримом будущем найти их решения».

Онлайн-формат конференции, по словам Павла Яковлева, вице-президента по ранней разработке и исследованиям BIOCAD, позволил организаторам привлечь к мероприятию большее число людей, как участников, так и слушателей. В этом году число спикеров вдвое больше, чем в предыдущие годы, когда проводилась конференция, а за первый день трансляции BiotechClub суммарно прослушали более 3,5 тыс. человек.

Источник: Пресс-служба компании "Биокад"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-12-2014, 00:05
Как вылечить грыжу позвоночника без операции?
9-09-2020, 23:03
Эффективное лечение лимфомы в израильских клиниках
20-05-2020, 13:17
В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19
16-08-2018, 13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
13-04-2018, 17:18
Российский препарат для больных псориазом успешно прошел очередной этап клинических испытаний
13-05-2020, 19:58
Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
216
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
534
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
556
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
745
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх